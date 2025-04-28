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В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска - РИА Новости, 28.04.2025
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19:20 28.04.2025 (обновлено: 22:38 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dagestan-2013919566.html
В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска
В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска - РИА Новости, 28.04.2025
В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска
Жительница города Рыбинска Ярославской области погибла при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:20:00+03:00
2025-04-28T22:38:00+03:00
происшествия
рыбинск
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Жительница города Рыбинска Ярославской области погибла при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики: В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали. "Погибшая – жительница города Рыбинска Ярославской области", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html
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происшествия, рыбинск, россия, республика дагестан
Происшествия, Рыбинск, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска

В Дагестане при ЧП с прогулочным катером погибла туристка из Рыбинска

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Жительница города Рыбинска Ярославской области погибла при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики:
В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали.
"Погибшая – жительница города Рыбинска Ярославской области", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
Вчера, 17:47
 
ПроисшествияРыбинскРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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