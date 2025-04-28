https://ria.ru/20250428/dagestan-2013919566.html

В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска

В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска - РИА Новости, 28.04.2025

В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла туристка из Рыбинска

Жительница города Рыбинска Ярославской области погибла при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:20:00+03:00

2025-04-28T19:20:00+03:00

2025-04-28T22:38:00+03:00

происшествия

рыбинск

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Жительница города Рыбинска Ярославской области погибла при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики: В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали. "Погибшая – жительница города Рыбинска Ярославской области", - сказала собеседница агентства.

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происшествия, рыбинск, россия, республика дагестан