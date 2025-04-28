Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/bespilotniki-2013827780.html
Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России
Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России
Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах РФ, сообщил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:12:00+03:00
2025-04-28T14:12:00+03:00
россия
москва
казань
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733442808_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_dcae49207816e96b15f3e7206160d1b1.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах РФ, сообщил премьер России Михаил Мишустин. "Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет: за прошлый год практически он вырос в три раза. В изготовлении участвуют свыше 600 компаний. И вместе с ними мы продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013826489.html
https://ria.ru/20250428/svo-2013816665.html
россия
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733442808_1023:544:3029:2048_1920x0_80_0_0_b89144c7492ed1357f22c6d4da82867d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, казань, михаил мишустин, экономика
Россия, Москва, Казань, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России

Мишустин: инфраструктуру для беспилотных систем создадут во всех регионах России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах РФ, сообщил премьер России Михаил Мишустин.
«
"Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет: за прошлый год практически он вырос в три раза. В изготовлении участвуют свыше 600 компаний. И вместе с ними мы продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин назвал российскую армию отличной
Вчера, 14:06
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В России усилился выпуск разработок для проведения СВО, заявил Мишустин
Вчера, 13:29
 
РоссияМоскваКазаньМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала