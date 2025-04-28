https://ria.ru/20250428/bespilotniki-2013827780.html

Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России

Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России

Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах РФ, сообщил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:12:00+03:00

2025-04-28T14:12:00+03:00

2025-04-28T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах РФ, сообщил премьер России Михаил Мишустин. "Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет: за прошлый год практически он вырос в три раза. В изготовлении участвуют свыше 600 компаний. И вместе с ними мы продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013826489.html

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россия, москва, казань, михаил мишустин, экономика