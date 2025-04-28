https://ria.ru/20250428/bespilotnik-2013774905.html

ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями

ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями - РИА Новости, 28.04.2025

ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Новгородской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:11:00+03:00

2025-04-28T10:11:00+03:00

2025-04-28T10:11:00+03:00

безопасность

ленинградская область

новгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Новгородской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого апреля 2025 года в период с 7.30 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Новгородской области и два БПЛА – над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250425/bespilotnik-2013463148.html

ленинградская область

новгородская область

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Варвара Скокшина

безопасность, ленинградская область, новгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)