https://ria.ru/20250428/bespilotnik-2013774905.html
ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями
ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями - РИА Новости, 28.04.2025
ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Новгородской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:11:00+03:00
2025-04-28T10:11:00+03:00
2025-04-28T10:11:00+03:00
безопасность
ленинградская область
новгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Новгородской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого апреля 2025 года в период с 7.30 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Новгородской области и два БПЛА – над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250425/bespilotnik-2013463148.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ленинградская область, новгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Ленинградская область, Новгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями
ПВО утром сбила четыре БПЛА над Ленинградской и Новгородской областями