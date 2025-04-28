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Беглов назвал заботу о современных героях — участниках СВО ключевой задачей
Беглов назвал заботу о современных героях — участниках СВО ключевой задачей - РИА Новости, 28.04.2025
Беглов назвал заботу о современных героях — участниках СВО ключевой задачей
Власти Санкт-Петербурга оказывают участникам специальной военной операции всестороннюю помощь, в том числе медицинскую, проводится реабилитация и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:36:00+03:00
2025-04-28T21:36:00+03:00
2025-04-28T21:36:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр беглов
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владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга оказывают участникам специальной военной операции всестороннюю помощь, в том числе медицинскую, проводится реабилитация и диспансеризация, постоянно вводятся новые виды поддержки, сообщил губернатор города Александр Беглов президенту России Владимиру Путину. Путин в понедельник провел встречу с Бегловым, который доложил главе государства о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал о реализации крупнейших инфраструктурных проектов. "Мы выделили городские койки и договорились, чтобы бойцов не просто лечили от ран, но и ото всех сопутствующих болезней. Мы этим и занимаемся. Выделяем соответствующие средства, на это денег не жалеем", – привели слова Беглова в пресс-службе администрации губернатора. По его данным, в Петербурге 17 организаций осуществляют медицинскую реабилитацию, оказывают паллиативную помощь участникам СВО и членам их семей. Четыре стационара ведут реабилитацию с мультидисциплинарным подходом, три стационара оказывают специализированную паллиативную помощь одиноким бойцам. В поликлиниках ветераны СВО проходят диспансеризацию во внеочередном порядке. Также для них организованы специализированные дни. В результате 70,6% всех взятых на учет бойцов прошли профилактические мероприятия. Часть из них взята на диспансерное наблюдение с хроническими заболеваниями. "И конечно, психологическая помощь как бойцам, так и их семьям. Мы практически в каждом районе при каждой поликлинике создали соответствующие кабинеты. Хочу сказать, отклик положительный, люди приходят иногда и поделиться своей радостью", – рассказал губернатор. Еще одна мера поддержки, которая уже внесена в Социальный кодекс Петербурга, – бесплатное зубопротезирование. Она войдет в Территориальную программу госгарантий. Кроме того, ветераны бесплатно посещают крупнейший в России центр адаптивной физкультуры и спорта на Яхтенной улице. В нём оборудованы залы игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физподготовки, плавательный бассейн. Также в городе для ветеранов СВО работает служба социальных участковых. На одного социального участкового приходится 10-12 семей, что позволяет решать практически все вопросы – бытовые, медицинские, связанные со взаимодействием с органами власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр беглов, россия, владимир путин
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Владимир Путин
Беглов назвал заботу о современных героях — участниках СВО ключевой задачей
Губернатор Беглов: Петербург оказывает участникам СВО всестороннюю помощь
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга оказывают участникам специальной военной операции всестороннюю помощь, в том числе медицинскую, проводится реабилитация и диспансеризация, постоянно вводятся новые виды поддержки, сообщил губернатор города Александр Беглов президенту России Владимиру Путину.
Путин
в понедельник провел встречу с Бегловым
, который доложил главе государства о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал о реализации крупнейших инфраструктурных проектов.
«
"Мы выделили городские койки и договорились, чтобы бойцов не просто лечили от ран, но и ото всех сопутствующих болезней. Мы этим и занимаемся. Выделяем соответствующие средства, на это денег не жалеем", – привели слова Беглова в пресс-службе администрации губернатора.
По его данным, в Петербурге
17 организаций осуществляют медицинскую реабилитацию, оказывают паллиативную помощь участникам СВО и членам их семей. Четыре стационара ведут реабилитацию с мультидисциплинарным подходом, три стационара оказывают специализированную паллиативную помощь одиноким бойцам.
В поликлиниках ветераны СВО проходят диспансеризацию во внеочередном порядке. Также для них организованы специализированные дни. В результате 70,6% всех взятых на учет бойцов прошли профилактические мероприятия. Часть из них взята на диспансерное наблюдение с хроническими заболеваниями.
"И конечно, психологическая помощь как бойцам, так и их семьям. Мы практически в каждом районе при каждой поликлинике создали соответствующие кабинеты. Хочу сказать, отклик положительный, люди приходят иногда и поделиться своей радостью", – рассказал губернатор.
Еще одна мера поддержки, которая уже внесена в Социальный кодекс Петербурга, – бесплатное зубопротезирование. Она войдет в Территориальную программу госгарантий.
Кроме того, ветераны бесплатно посещают крупнейший в России
центр адаптивной физкультуры и спорта на Яхтенной улице. В нём оборудованы залы игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физподготовки, плавательный бассейн.
Также в городе для ветеранов СВО работает служба социальных участковых. На одного социального участкового приходится 10-12 семей, что позволяет решать практически все вопросы – бытовые, медицинские, связанные со взаимодействием с органами власти.