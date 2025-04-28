https://ria.ru/20250428/beglov-2013924435.html

Беглов: Ветераны ВОВ в Петербурге получат городские выплаты до 30 апреля

Беглов: Ветераны ВОВ в Петербурге получат городские выплаты до 30 апреля - РИА Новости, 28.04.2025

Беглов: Ветераны ВОВ в Петербурге получат городские выплаты до 30 апреля

Все ветераны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны, проживающие в Санкт-Петербурге, до 30 апреля получат городские выплаты ко Дню Победы,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:47:00+03:00

2025-04-28T19:47:00+03:00

2025-04-28T19:47:00+03:00

санкт-петербург

россия

александр беглов

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Все ветераны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны, проживающие в Санкт-Петербурге, до 30 апреля получат городские выплаты ко Дню Победы, сообщил губернатор города Александр Беглов президенту России Владимиру Путину. Путин в понедельник провел встречу с Бегловым, который доложил главе государства о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также рассказал о реализации крупнейших инфраструктурных проектов. Губернатор проинформировал, что в соответствии с поручением главы государства все 47160 ветеранов города уже получили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" "21 апреля все муниципальные советы Петербурга приняли решение наделить статусом почетного жителя муниципального образования 1077 фронтовиков. 30 апреля все ветераны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны – Вы особо обращали на это внимание - получат городские и региональные выплаты", - привели слова Беглова в пресс-службе администрации губернатора. В целом выплаты получат более 204 тысяч человек. "Поручение выполнено, до 30-го абсолютно все получат соответствующие средства", - добавил губернатор. Как отметили в пресс-службе, выплаты в автоматическом режиме сразу приходили на счета и пожилым людям не нужно было посещать социальные и другие учреждения. К праздничной дате по 15 тысяч рублей было перечислено более чем 47 тысячам ветеранов, проживающих в Петербурге. Выплата в 10 тысяч рублей направлена петербургским вдовам и вдовцам погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также жителям города, родившимся до 3 сентября 1945 года. Из федерального бюджета ко Дню Победы ветераны также получили выплату в размере 80 тысяч рублей, по 55 тысяч рублей перечислено труженикам тыла.

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санкт-петербург, россия, александр беглов