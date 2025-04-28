https://ria.ru/20250428/abachev-2013747006.html
Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа
Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа - РИА Новости, 28.04.2025
Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа
Шестиклассник из Дагестана, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева в городе Домодедово в Московской области спас четырехлетнего ребенка, выпавшего с... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:04:00+03:00
2025-04-28T02:04:00+03:00
2025-04-28T02:04:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Шестиклассник из Дагестана, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева в городе Домодедово в Московской области спас четырехлетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Еще один героический поступок дагестанца: в Домодедово шестиклассник Амир Абачев спас ребенка, выпавшего с девятого этажа! Юный герой - внучатый племянник моего друга, Героя России, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева", - написал Меликов. Глава Дагестана рассказал, что во время прогулки с друзьями Амир услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Как отметил Меликов, благодаря его смелости и мгновенной реакции трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами. "Амир, спасибо за твой подвиг! Я вовсе не удивлен, что родственник боевого генерала, о чьем мужестве и героизме мы все знаем, поступил именно так. Готовность прийти на помощь тем, кто в беде, у тебя в крови. И отдельная благодарность твоим родителям. Они воспитали в тебе те самые качества, которые так ценятся в Дагестане: мужество, ответственность и доброту", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20250315/rebenok-2005175874.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), домодедово
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Домодедово
Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа
Внучатый племянник Абачева спас ребенка, выпавшего с девятого этажа в Домодедово