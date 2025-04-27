https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013640748.html

В Киеве пришли в ярость из-за выходки Зеленского на похоронах Франциска

В Киеве пришли в ярость из-за выходки Зеленского на похоронах Франциска - РИА Новости, 27.04.2025

В Киеве пришли в ярость из-за выходки Зеленского на похоронах Франциска

Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска как площадку для продвижения собственных интересов, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T01:04:00+03:00

2025-04-27T01:04:00+03:00

2025-04-27T01:04:00+03:00

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска как площадку для продвижения собственных интересов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска", — написал он.По мнению парламентария, глава киевского режима смог решиться на подобную выходку из-за полной вседозволенности со стороны европейских партнеров."Вы же сами выпестовали это чудовище — так наслаждайтесь же!" — резюмировал Дубинский.В субботу Зеленский присутствовал на похоронах папы римского Франциска. Он нарушил нормы этикета, прибыв на церемонию в камуфляжной одежде черного цвета. При этом все остальные надели темные костюмы или фраки.Газета Telegraph указала, что Ватикан нарушил протокол из-за главы киевского режима, усадив его в первый ряд несмотря на то, что места для мировых лидеров распределяются в алфавитном порядке по первой букве их стран. Таким образом, Зеленский должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше, но получил место рядом с президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html

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киев, владимир зеленский, александр дубинский, в мире