https://ria.ru/20250427/trevoga-2013651783.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:38:00+03:00

2025-04-27T06:38:00+03:00

2025-04-27T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Днепропетровской области была объявлена в 5.44 мск, в Харьковской – в 6.00, в Полтавской – в 6.08. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240809/trevoga-1965111936.html

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в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины