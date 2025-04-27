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Трамп доказал, что стремится к нормализации отношений, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2025
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14:34 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/tramp-2013686704.html
Трамп доказал, что стремится к нормализации отношений, считает эксперт
Трамп доказал, что стремится к нормализации отношений, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2025
Трамп доказал, что стремится к нормализации отношений, считает эксперт
Первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США показали, что восстановление отношений с Россией относится к его основным приоритетам, рассказал РИА... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:34:00+03:00
2025-04-27T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США показали, что восстановление отношений с Россией относится к его основным приоритетам, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Конечно, он хочет нормализовать отношения с Россией. Потому что, смотрите, раунды переговоров — это самые настоящие дипломатические марафоны по 12 часов. Вот если бы они не хотели вести эти переговоры, то обменялись бы ультиматумами бы друг с другом. Максимум часа бы хватило бы. Но ведь переговоры идут", - полагает эксперт. Как считает Блохин, восстановление отношений с Москвой – это одно из основных направлений деятельности Трампа в Белом доме. Во-первых, оно должно способствовать урегулированию украинского конфликта, который обошелся Вашингтону значительными финансовыми затратами, а также позволит США сосредоточиться на экономическом противостоянии с Китаем. По мнению политолога, помимо восстановления отношений с РФ, Трамп стремится изменить торговый баланс с другими странами и наладить работу бюрократического аппарата в Соединенных Штатах, требующего больших вложений из федерального бюджета. "В реальности можно выделить три таких его направления: первое направление – конечно, он хочет нормализовать отношения с Россией… Второе – изменение торгового баланса со своими союзниками и противниками, потому что самый большой в мире торговый дефицит – это торговый дефицит США… И третье направление – это попытка расчистить вот эти "Авгиевы конюшни". Борьба против этой бюрократии, номенклатуры, выход из ненужных, как кажется США, соглашений и организаций", - считает эксперт.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013659510.html
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сша, россия, москва, дональд трамп, российская академия наук, в мире, политика
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Российская академия наук, В мире, Политика
Трамп доказал, что стремится к нормализации отношений, считает эксперт

Политолог Блохин: Трамп за 100 дней доказал, что стремится к нормализации с РФ

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США показали, что восстановление отношений с Россией относится к его основным приоритетам, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Конечно, он хочет нормализовать отношения с Россией. Потому что, смотрите, раунды переговоров — это самые настоящие дипломатические марафоны по 12 часов. Вот если бы они не хотели вести эти переговоры, то обменялись бы ультиматумами бы друг с другом. Максимум часа бы хватило бы. Но ведь переговоры идут", - полагает эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Трамп распрощался с иллюзиями об украинском конфликте, считает эксперт
Вчера, 09:18
Как считает Блохин, восстановление отношений с Москвой – это одно из основных направлений деятельности Трампа в Белом доме. Во-первых, оно должно способствовать урегулированию украинского конфликта, который обошелся Вашингтону значительными финансовыми затратами, а также позволит США сосредоточиться на экономическом противостоянии с Китаем.
По мнению политолога, помимо восстановления отношений с РФ, Трамп стремится изменить торговый баланс с другими странами и наладить работу бюрократического аппарата в Соединенных Штатах, требующего больших вложений из федерального бюджета.
"В реальности можно выделить три таких его направления: первое направление – конечно, он хочет нормализовать отношения с Россией… Второе – изменение торгового баланса со своими союзниками и противниками, потому что самый большой в мире торговый дефицит – это торговый дефицит США… И третье направление – это попытка расчистить вот эти "Авгиевы конюшни". Борьба против этой бюрократии, номенклатуры, выход из ненужных, как кажется США, соглашений и организаций", - считает эксперт.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Кремле высказались о позиции Трампа по Украине
Вчера, 13:31
 
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