Трамп доказал, что стремится к нормализации отношений, считает эксперт
Политолог Блохин: Трамп за 100 дней доказал, что стремится к нормализации с РФ
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США показали, что восстановление отношений с Россией относится к его основным приоритетам, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Конечно, он хочет нормализовать отношения с Россией. Потому что, смотрите, раунды переговоров — это самые настоящие дипломатические марафоны по 12 часов. Вот если бы они не хотели вести эти переговоры, то обменялись бы ультиматумами бы друг с другом. Максимум часа бы хватило бы. Но ведь переговоры идут", - полагает эксперт.
Как считает Блохин, восстановление отношений с Москвой – это одно из основных направлений деятельности Трампа в Белом доме. Во-первых, оно должно способствовать урегулированию украинского конфликта, который обошелся Вашингтону значительными финансовыми затратами, а также позволит США сосредоточиться на экономическом противостоянии с Китаем.
По мнению политолога, помимо восстановления отношений с РФ, Трамп стремится изменить торговый баланс с другими странами и наладить работу бюрократического аппарата в Соединенных Штатах, требующего больших вложений из федерального бюджета.
"В реальности можно выделить три таких его направления: первое направление – конечно, он хочет нормализовать отношения с Россией… Второе – изменение торгового баланса со своими союзниками и противниками, потому что самый большой в мире торговый дефицит – это торговый дефицит США… И третье направление – это попытка расчистить вот эти "Авгиевы конюшни". Борьба против этой бюрократии, номенклатуры, выход из ненужных, как кажется США, соглашений и организаций", - считает эксперт.
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