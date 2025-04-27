https://ria.ru/20250427/ssha-2013700696.html

Рубио: США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество по Украине

Рубио: США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество по Украине - РИА Новости, 27.04.2025

Рубио: США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество по Украине

США в ближайшую неделю решат, продолжать ли посредничество по Украине или сосредоточиться на других вопросах, заявил госсекретарь Марко Рубио телеканалу NBC. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:28:00+03:00

2025-04-27T16:28:00+03:00

2025-04-27T18:19:00+03:00

сша

украина

в мире

марко рубио

nbc

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004595149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_897dce573d60a3637783e3ddaed1505d.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США в ближайшую неделю решат, продолжать ли посредничество по Украине или сосредоточиться на других вопросах, заявил госсекретарь Марко Рубио телеканалу NBC."На протяжении всего этого процесса речь идет об определении того, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки от него после 90 дней усилий. Это то, что мы пытаемся определить на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства", — сказал он.Отвечая на вопрос о вероятности достижения урегулирования, госсекретарь отметил, что к ней "мы близки, но близки недостаточно".Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет санкции против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.Проблемы с достижением мираВ среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений. Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта

https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html

https://ria.ru/20250426/tramp-2013531164.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, марко рубио, nbc, дмитрий песков, владимир зеленский, россия