Рубио: США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество по Украине
Рубио: США в ближайшую неделю решат, продолжать ли посредничество по Украине
© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь Марко Рубио
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США в ближайшую неделю решат, продолжать ли посредничество по Украине или сосредоточиться на других вопросах, заявил госсекретарь Марко Рубио телеканалу NBC.
"На протяжении всего этого процесса речь идет об определении того, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки от него после 90 дней усилий. Это то, что мы пытаемся определить на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства", — сказал он.
Отвечая на вопрос о вероятности достижения урегулирования, госсекретарь отметил, что к ней "мы близки, но близки недостаточно".
Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет санкции против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Проблемы с достижением мира
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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