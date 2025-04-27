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Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий - РИА Новости, 27.04.2025
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15:16 27.04.2025 (обновлено: 21:34 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/sk-2013690202.html
Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий
Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий - РИА Новости, 27.04.2025
Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий
Игнат Кузин, обвиняемый в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления, за него... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:16:00+03:00
2025-04-27T21:34:00+03:00
светлана петренко
сша
балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин, обвиняемый в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления, за него ему пообещали 18 тысяч долларов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Согласно показаниям задержанного, в сентябре 2023-го он приехал в Россию, где проживал в Подмосковье, ожидая указаний куратора СБУ. В сентябре 2024-го Кузин получил данные о Москалике как об объекте террористического нападения и начал собирать необходимую информацию о нем. "Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда", — сказала Петренко. В марте этого года преступник получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, хранившиеся в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в машине. После окончания подготовки 23 апреля Кузин скрылся. За совершенное преступление ему пообещали денежное вознаграждение в 18 тысяч долларов США. Как указала представитель СК, подрыв был совершен дистанционно 25 апреля в тот момент, когда Москалик выходил из подъезда дома. Отмечается, что сигнал на приведение в действие взрывного устройства был направлен пока неустановленным сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.Генерал-лейтенант погиб в пятницу в результате взрыва самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Преступнику предъявили обвинения по статьям УК "Террористический акт" и "Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".
сша
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
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Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика
Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика.
2025-04-27T15:16
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PT1M19S
Видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика
ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал Москалик.
2025-04-27T15:16
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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светлана петренко, сша, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, убийство генерала москалика, происшествия, московская область (подмосковье), ярослав москалик
Светлана Петренко, США, Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Убийство генерала Москалика, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ярослав Москалик
Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий

СК: Кузину пообещали 18 тысяч долларов за убийство генерала Москалика

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин, обвиняемый в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления, за него ему пообещали 18 тысяч долларов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Согласно показаниям задержанного, в сентябре 2023-го он приехал в Россию, где проживал в Подмосковье, ожидая указаний куратора СБУ. В сентябре 2024-го Кузин получил данные о Москалике как об объекте террористического нападения и начал собирать необходимую информацию о нем.
"Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда", — сказала Петренко.
В марте этого года преступник получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, хранившиеся в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в машине.
После окончания подготовки 23 апреля Кузин скрылся. За совершенное преступление ему пообещали денежное вознаграждение в 18 тысяч долларов США.
Как указала представитель СК, подрыв был совершен дистанционно 25 апреля в тот момент, когда Москалик выходил из подъезда дома. Отмечается, что сигнал на приведение в действие взрывного устройства был направлен пока неустановленным сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.
Генерал-лейтенант погиб в пятницу в результате взрыва самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Преступнику предъявили обвинения по статьям УК "Террористический акт" и "Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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8 из 8
 
Светлана ПетренкоСШАБалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныУбийство генерала МоскаликаПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ярослав Москалик
 
 
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