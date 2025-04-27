https://ria.ru/20250427/sk-2013690202.html

Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий

Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий - РИА Новости, 27.04.2025

Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий

Игнат Кузин, обвиняемый в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления, за него... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:16:00+03:00

2025-04-27T15:16:00+03:00

2025-04-27T21:34:00+03:00

светлана петренко

сша

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин, обвиняемый в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления, за него ему пообещали 18 тысяч долларов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Согласно показаниям задержанного, в сентябре 2023-го он приехал в Россию, где проживал в Подмосковье, ожидая указаний куратора СБУ. В сентябре 2024-го Кузин получил данные о Москалике как об объекте террористического нападения и начал собирать необходимую информацию о нем. "Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда", — сказала Петренко. В марте этого года преступник получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, хранившиеся в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в машине. После окончания подготовки 23 апреля Кузин скрылся. За совершенное преступление ему пообещали денежное вознаграждение в 18 тысяч долларов США. Как указала представитель СК, подрыв был совершен дистанционно 25 апреля в тот момент, когда Москалик выходил из подъезда дома. Отмечается, что сигнал на приведение в действие взрывного устройства был направлен пока неустановленным сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.Генерал-лейтенант погиб в пятницу в результате взрыва самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Преступнику предъявили обвинения по статьям УК "Террористический акт" и "Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".

сша

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика. 2025-04-27T15:16 true PT1M19S

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Момент взрыва автомобиля в Балашихе Момент взрыва автомобиля в Балашихе. 2025-04-27T15:16 true PT0M06S

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светлана петренко, сша, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, убийство генерала москалика, происшествия, московская область (подмосковье), ярослав москалик