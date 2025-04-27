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Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира - РИА Новости, 27.04.2025
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15:24 27.04.2025 (обновлено: 15:32 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/samolet-2013690727.html
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира - РИА Новости, 27.04.2025
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира
Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на... РИА Новости, 27.04.2025
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волгоград
москва
магас
происшествия
республика ингушетия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту, сообщила РИА Новости авиакомпания."Сегодня (27 апреля - ред.) на рейсе DP 6903 Москва ("Шереметьево") - Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда", - сообщили в авиакомпании.Там добавили, что экипаж приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира, однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть. Авиакомпания "Победа" отметила, что сожалеет о случившемся.
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волгоград, москва, магас, происшествия, республика ингушетия
Волгоград, Москва, Магас, Происшествия, Республика Ингушетия
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира

Самолет "Победы" из Москвы в Магас сел в Волгограде из-за смерти пассажира

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту, сообщила РИА Новости авиакомпания.
"Сегодня (27 апреля - ред.) на рейсе DP 6903 Москва ("Шереметьево") - Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда", - сообщили в авиакомпании.
Там добавили, что экипаж приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира, однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть. Авиакомпания "Победа" отметила, что сожалеет о случившемся.
Самолет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет
22 апреля, 10:26
 
ВолгоградМоскваМагасПроисшествияРеспублика Ингушетия
 
 
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