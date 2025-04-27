https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html

Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании

Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании - РИА Новости, 27.04.2025

Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании

Российские компании наиболее остро нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T07:36:00+03:00

2025-04-27T07:36:00+03:00

2025-04-27T11:10:00+03:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

технологии

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские компании наиболее остро нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.Ведомство опубликовало исследование о потребности среднего и крупного бизнеса в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, госуправления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводят раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.Среди IT-профессий, по данным Росстата, наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения. Незакрытыми в экономике остаются 44% рабочих мест.Вакантно и каждое десятое рабочее место среди разработчиков web и мультимедийных приложений, каждое одиннадцатое — среди системных аналитиков. Достаточно остро стоит потребность в сисадминах (6,9%), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также в дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Что касается разработчиков программного обеспечения, у работодателей вакантно для них шесть процентов рабочих мест.

https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998707360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, технологии