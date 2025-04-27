https://ria.ru/20250427/proekt-2013693942.html

В ГД внесут проект о запрете отказа депутатам в предоставлении информации

В ГД внесут проект о запрете отказа депутатам в предоставлении информации - РИА Новости, 27.04.2025

В ГД внесут проект о запрете отказа депутатам в предоставлении информации

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить отказывать депутатам, сенаторам и аудиторам Счётной палаты в предоставлении информации,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:42:00+03:00

2025-04-27T15:42:00+03:00

2025-04-27T15:42:00+03:00

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ярослав нилов

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить отказывать депутатам, сенаторам и аудиторам Счётной палаты в предоставлении информации, необходимой для выполнения их полномочий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщил агентству автор инициативы, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По его словам, Верховный суд фактически поддержал инициативу, указав, что не имеет возражений к предложенным законодательным изменениям. "Законопроектом предлагается внести в статью 287… Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив ее перечнем должностных лиц, а именно: депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и аудитор Счетной палаты Российской Федерации, которым не может быть отказано в предоставлении запрашиваемой ими информации в рамках их полномочий", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что эти должностные лица нуждаются в доступе к информации для выполнения своих обязанностей, и отказ мешает их работе и затрудняет законотворческую и контрольную деятельность. Уточняется, что депутатские запросы часто касаются защиты прав граждан, и обязательное предоставление информации поможет быстрее решать проблемы, обеспечивать открытость власти и снижать коррупцию. По мнению авторов проекта, внесение изменений направлено на усиление парламентского контроля и повышение прозрачности работы государственных органов. Согласно действующему законодательству, неправомерный отказ или уклонение от предоставления информации Совету Федерации, Госдуме или Счётной палате, а также предоставление ложных или неполных данных должностным лицом наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, лишением должности на срок до пяти лет, принудительными работами до трех лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы до трех лет. Если нарушение совершает лицо, занимающее государственную должность РФ или субъекта федерации, то штраф составляет до 300 тысяч рублей, а принудительные работы или лишение свободы — до пяти лет. В случае, если такие действия связаны с сокрытием правонарушений, сговором группы или повлекли тяжкие последствия, наказание ужесточается — лишение свободы до восьми лет.

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012869207.html

https://ria.ru/20250425/gosduma-2013517455.html

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011058335.html

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россия, ярослав нилов, госдума рф, совет федерации рф, лдпр, общество, счетная палата рф