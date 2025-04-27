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СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 27.04.2025
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04:37 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 27.04.2025
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:37:00+03:00
2025-04-27T04:37:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
корпус стражей исламской революции
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. "Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия - основной ингредиент твердого топлива для ракет", - пишет издание. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 14 человек, около 750 получили ранения.
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в мире, иран, персидский залив, корпус стражей исламской революции, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Корпус стражей исламской революции, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

NYT: взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за ингредиента для твердого топлива

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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.
"Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия - основной ингредиент твердого топлива для ракет", - пишет издание.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 14 человек, около 750 получили ранения.
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
Вчера, 12:39
 
В миреИранПерсидский заливКорпус стражей исламской революцииВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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