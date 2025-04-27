https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html

СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 27.04.2025

СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:37:00+03:00

2025-04-27T04:37:00+03:00

2025-04-27T04:37:00+03:00

в мире

иран

персидский залив

корпус стражей исламской революции

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. "Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия - основной ингредиент твердого топлива для ракет", - пишет издание. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 14 человек, около 750 получили ранения.

https://ria.ru/20250426/iran-2013565242.html

иран

персидский залив

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в мире, иран, персидский залив, корпус стражей исламской революции, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе