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СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 27.04.2025
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:37:00+03:00
2025-04-27T04:37:00+03:00
2025-04-27T04:37:00+03:00
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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. "Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия - основной ингредиент твердого топлива для ракет", - пишет издание. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 14 человек, около 750 получили ранения.
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в мире, иран, персидский залив, корпус стражей исламской революции, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Корпус стражей исламской революции, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
NYT: взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за ингредиента для твердого топлива