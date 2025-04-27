Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 27.04.2025 (обновлено: 21:31 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/moskalik-2013724722.html
Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали
Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали - РИА Новости, 27.04.2025
Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали
Басманный районный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:54:00+03:00
2025-04-27T21:31:00+03:00
ярослав москалик
убийство генерала москалика
россия
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013725225_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_a0884734f9a287b0de402f31b2a32b7e.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в госоргане."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток", — сказал собеседник агентства. В суде уточнили, что фигуранту предъявили официальное обвинение по статьям о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.Ранее сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на допросе Кузин описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления. Он рассказал, что приехал в Россию в сентябре 2023-го, ожидая указаний куратора СБУ, но лишь через год получил данные о Москалике как об объекте террористического нападения.В ноябре 2024-го преступник поселился в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел за ним наблюдение. Он также заранее купил автомобиль марки "Фольксваген-Гольф" и за месяц до теракта припарковал его у дома.В марте этого года злоумышленник получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, после чего установил их в припаркованной машине. За совершенное преступление ему пообещали денежное вознаграждение в 18 тысяч долларов США.Сам Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное во время проверки показаний на месте.Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
россия
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика
Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика.
2025-04-27T19:54
true
PT1M19S
Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
2025-04-27T19:54
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013725225_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b8eb501510d3d582d3722152309395f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав москалик, убийство генерала москалика, россия, происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика, Россия, Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко
Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали

Суд арестовал Кузина, обвиняемого в теракте против генерала Москалика

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток", — сказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что фигуранту предъявили официальное обвинение по статьям о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Ранее сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на допросе Кузин описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления. Он рассказал, что приехал в Россию в сентябре 2023-го, ожидая указаний куратора СБУ, но лишь через год получил данные о Москалике как об объекте террористического нападения.
В ноябре 2024-го преступник поселился в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел за ним наблюдение. Он также заранее купил автомобиль марки "Фольксваген-Гольф" и за месяц до теракта припарковал его у дома.
В марте этого года злоумышленник получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, после чего установил их в припаркованной машине. За совершенное преступление ему пообещали денежное вознаграждение в 18 тысяч долларов США.
Сам Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное во время проверки показаний на месте.
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Ярослав МоскаликУбийство генерала МоскаликаРоссияПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)Светлана Петренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала