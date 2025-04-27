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Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали

Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали - РИА Новости, 27.04.2025

Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали

Басманный районный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:54:00+03:00

2025-04-27T19:54:00+03:00

2025-04-27T21:31:00+03:00

ярослав москалик

убийство генерала москалика

россия

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в госоргане."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток", — сказал собеседник агентства. В суде уточнили, что фигуранту предъявили официальное обвинение по статьям о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.Ранее сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на допросе Кузин описал хронологию своих действий вплоть до исполнения преступления. Он рассказал, что приехал в Россию в сентябре 2023-го, ожидая указаний куратора СБУ, но лишь через год получил данные о Москалике как об объекте террористического нападения.В ноябре 2024-го преступник поселился в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел за ним наблюдение. Он также заранее купил автомобиль марки "Фольксваген-Гольф" и за месяц до теракта припарковал его у дома.В марте этого года злоумышленник получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, после чего установил их в припаркованной машине. За совершенное преступление ему пообещали денежное вознаграждение в 18 тысяч долларов США.Сам Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное во время проверки показаний на месте.Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

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Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика. 2025-04-27T19:54 true PT1M19S

Момент взрыва автомобиля в Балашихе Момент взрыва автомобиля в Балашихе. 2025-04-27T19:54 true PT0M06S

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ярослав москалик, убийство генерала москалика, россия, происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко