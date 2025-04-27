https://ria.ru/20250427/lavrov-2013715867.html
Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга, заявил Лавров
Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга, заявил Лавров
Москва и Вашингтон стали лучше понимать позиции друг друга благодаря проводимым переговорам, встречам и обсуждениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:16:00+03:00
2025-04-27T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва и Вашингтон стали лучше понимать позиции друг друга благодаря проводимым переговорам, встречам и обсуждениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. "Администрация (президента США) Дональда Трампа заинтересована в поиске такого баланса. Они искренне хотят лучше понять позицию России. И они находят это понимание. И мы лучше понимаем позицию Америки через переговоры, встречи и обсуждения, которые проводим", - сказал Лавров. Он добавил, что международная система дипломатии не использовалась при предыдущей американской администрации. "Европейцы действительно нервничают из-за того, что их "маргинализируют". Но я могу процитировать многое из того, что говорили европейцы. Уже упоминал высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которые говорили, что любая сделка должна гарантировать, что Украина будет сильнее и одолеет Россию", - отметил он.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713062.html
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в мире, россия, сергей лавров, сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, США
Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга, заявил Лавров
Лавров: Россия США благодаря переговорам стали лучше понимать позиции друг друга