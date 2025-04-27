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В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов - РИА Новости, 27.04.2025
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07:10 27.04.2025 (обновлено: 07:47 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/kosihina-2013652531.html
В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов
В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов - РИА Новости, 27.04.2025
В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов
Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:10:00+03:00
2025-04-27T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими задолженности в ходе пересечения границы. "Нам необходимо сосредоточиться на создании механизма оперативной и моментальной оплаты долга непосредственно в аэропортах и на вокзалах. Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов. Считаю необходимым инициировать общественное и экспертные обсуждения по данному вопросу, а также обратиться с соответствующим обращением в ФССП", - сказала Косихина. Сенатор напомнила, что выезд за границу могут ограничить при наличии задолженности в размере более 30 тысяч рублей, а также при неоплате задолженности более 10 тысяч рублей в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения. "Кроме того, хочу отметить, что наличие штрафов и их статус можно оперативно отслеживать через специальные электронные сервисы и у человека есть достаточно времени до поездки, чтобы погасить все необходимые долги", - напомнила парламентарий.
https://ria.ru/20250423/gosduma-2012869207.html
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Совет Федерации РФ
В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов

Косихина предложила облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими задолженности в ходе пересечения границы.
"Нам необходимо сосредоточиться на создании механизма оперативной и моментальной оплаты долга непосредственно в аэропортах и на вокзалах. Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов. Считаю необходимым инициировать общественное и экспертные обсуждения по данному вопросу, а также обратиться с соответствующим обращением в ФССП", - сказала Косихина.
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Сенатор напомнила, что выезд за границу могут ограничить при наличии задолженности в размере более 30 тысяч рублей, а также при неоплате задолженности более 10 тысяч рублей в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения.
"Кроме того, хочу отметить, что наличие штрафов и их статус можно оперативно отслеживать через специальные электронные сервисы и у человека есть достаточно времени до поездки, чтобы погасить все необходимые долги", - напомнила парламентарий.
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