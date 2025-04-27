https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html

Индия хочет в золотой век, но гиря на ногах мешает

Индия хочет в золотой век, но гиря на ногах мешает - РИА Новости, 27.04.2025

Индия хочет в золотой век, но гиря на ногах мешает

Будем надеяться, что очередного индо-пакистанского военного инцидента — а, по сути, войны — все-таки не будет. Хотя когда читаешь в ведущей газете в Дели, что... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:00:00+03:00

2025-04-27T08:00:00+03:00

2025-04-27T08:00:00+03:00

аналитика

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Будем надеяться, что очередного индо-пакистанского военного инцидента — а, по сути, войны — все-таки не будет. Хотя когда читаешь в ведущей газете в Дели, что "быстрый и стратегический ответ" (Пакистану) "не только предотвратит будущие нападения, но и укрепит приверженность Индии защите ее граждан", то возникают неприятные мысли насчет того, что такое стратегический ответ одного ядерного государства другому.С одной стороны, все как всегда, то есть развивается по знакомой схеме. Кровавый террористический акт пакистанских экстремистов, убивших индийских туристов на территории Кашмира (это Индия, но территориальный спор о его принадлежности идет не первое десятилетие). Террористы, заметим, убивали только индуистов, а индийцев-мусульман оставили в живых. Ответ Дели (и ответ Исламабада на ответ Дели) — полный разрыв всех отношений и регулярные перестрелки. Пекин — ключевой экономический партнер Пакистана — мрачно следит за происходящим и высказывается нейтрально.Все это уже, повторим, было. Что дальше? А вот здесь есть смысл посмотреть на общую ситуацию, которая далеко не "как всегда". Потому что вокруг нас уже другой мир, другая Индия, другая Америка. Почему речь об Америке? Да хотя бы потому, что кровавый инцидент в Кашмире произошел в минувший вторник, когда в Индии с абсолютно замечательным визитом находился вице-президент США Джеймс Вэнс. А прочие события развивались уже после его отъезда.Замечательна эта история тем, что Вэнс в нынешней администрации считается "человеком Индии". Хотя бы потому, что у него не просто жена из Индии. Она еще и красивая, вдобавок Уша Вэнс — доктор философии, сама из брахманов (то есть тех, кому положено заниматься знаниями и прочей мудростью). И вот Вэнс, человек, который недавно на конференции в Мюнхене смешал со, скажем так, прахом европейцев и прочих западников, продолжил это дело в Розовом городе — Джайпуре. Западники, сказал он, хронически ненавидят сами себя, боятся будущего и кошмарят человечество чем угодно — климатом или тем, что рождается слишком много детей. То ли дело Индия, и есть ощущение, что будущее нашего века зависит от ее отношений с США.Конечно, зависит. И тут самое время вернуться к нашему разговору о том, чего же от новой эпохи хочет сама Индия в лице невиданного множества ее мыслителей, публицистов и прочих брахманов, в том числе ругающихся друг с другом. Из потока их споров и оценок можно выловить, к примеру, вот что: назревает — да уже начала работать — новая доктрина "Махасагар", то есть "Великий Океан". Речь, понятно, об океане Индийском (пока). И если раньше в Дели старались в этом океане выстроить (не всегда успешно, надо признать) отношения с бывшими прочими частями Британской Индии (да, и с Пакистаном тоже), то сейчас речь идет еще и о Ближнем Востоке, и о восточном побережье Африки. Не отдавать же там все влияние Китаю. Надо так же, как и Китай, создавать торговые пути со складами, портами, перевалочными базами, и это потихоньку начинает происходить.А для таких задач надо строить большие суда и военные корабли, вплоть до авианосцев. И вот еще один индийский комментатор рассказывает, что учрежден соответствующий фонд и его держава укрепляет связи с гигантами мирового судостроения — Японией и Южной Кореей, которые в последнее время слегка побледнели на фоне развития этой отрасли в Китае.Что касается последнего, то тут есть еще одна публикация, автор которой объясняет: Америка Трампа склонна действовать не думая, Индия думает, но не действует, а вот Китай сначала думает, а потом много чего делает. От своей излишней задумчивости Индия рискует сильно проиграть, умиротворяя Вашингтон (это, кстати, о визите Вэнса), поскольку Трамп решил придушить и Дели таможенными пошлинами (26 процентов), чтобы учинить полную перезагрузку двусторонней торговли и многого другого. А еще Индия рискует из-за своей пассивности стать чужой пешкой, как Украина, и в итоге провалившимся государством. Больше дерзости, дорогие лидеры, потому что, пока Китай выводит страну в век искусственного интеллекта и всего прочего, власти в Дели реставрируют древние храмы.И еще есть сотни настолько же эффектных публикаций, в качестве пугала в которых — неизменно Китай, а США уже на втором месте.К США Индия совсем недавно относилась как к дряхлеющему гиганту, который создает массу проблем. Однако команда Трампа воспринимается совершенно по-другому, даже если бы в ней не было вице-президента Вэнса с его индианкой Ушей. Трамп — человек близкий и понятный премьер-министру Нарендре Моди. И когда Вэнс в Джайпуре рассказывает, что Трамп хочет, чтобы США росли, развивались и Индия тоже, а иначе наше столетие окажется "темным временем для человечества", — это в целом просто отлично.А вот если конкретно, то тут начинаются вопросы. В частности, в ходе визита Вэнса была пройдена подготовительная стадия будущих таможенно-пошлинных переговоров двух стран. А дальше, видимо, будет буквально вручную слеплена модель их будущих не таких уж чисто экономических отношений. Например, станет ясно, какое место в этих отношениях будут занимать как поставки, так и совместное производство вооружений. И в каком качестве здесь будет фигурировать все тот же Китай.И тут все фигуры на шахматной доске приходят в полный хаос. Все планы или мечты выросшего гиганта, Индии, насчет будущего золотого века находятся под вопросом, потому что мешает старая гиря на ногах — ситуация с Пакистаном. Трагедия для Индии, очередная драма для администрации Трампа, примерно сопоставимая с той пакостью, которую ей подстраивает воинственный тандем Украины и европейцев. И большая неприятность для Москвы, Пекина, еще очень многих.

https://ria.ru/20250426/pakistan-2013564623.html

https://ria.ru/20250426/raschistka-2013600113.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013513623.html

https://ria.ru/20250425/konflikt-2013496391.html

https://ria.ru/20250425/indija-2013447709.html

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аналитика, индия, китай, дели, нарендра моди, сша