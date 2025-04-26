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Индия заявила о новой перестрелке на границе с Пакистаном

Индия заявила о новой перестрелке на границе с Пакистаном - РИА Новости, 26.04.2025

Индия заявила о новой перестрелке на границе с Пакистаном

Представитель Минобороны Индии сообщил о новой перестрелке на границе с Пакистаном в долине Кашмира. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:46:00+03:00

2025-04-26T09:46:00+03:00

2025-04-26T10:07:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр — РИА Новости. Представитель Минобороны Индии сообщил о новой перестрелке на границе с Пакистаном в долине Кашмира."В ночь с 25 на 26 апреля неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия велась различными постами пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире. Индийские войска ответили соответствующим образом стрелковым оружием", — отметил он.По его словам, о жертвах не сообщалось.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию. Также страна решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулируют с 27 апреля.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК. Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250425/indiya-2013365451.html

https://ria.ru/20250424/spetssluzhby-2013142776.html

https://ria.ru/20250425/indija-2013447709.html

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индия, пакистан, кашмир, в мире, нарендра моди