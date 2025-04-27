https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

В Душанбе прошел забег в честь 80-летия Победы

В Душанбе прошел забег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 27.04.2025

В Душанбе прошел забег в честь 80-летия Победы

В столице Таджикистана – городе Душанбе состоялся забег в честь 80-летия Великой Победы, сообщила журналистам пресс-секретарь представительства... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:48:00+03:00

2025-04-27T18:48:00+03:00

2025-04-27T18:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

душанбе

россия

андрей патрушев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. В столице Таджикистана – городе Душанбе состоялся забег в честь 80-летия Великой Победы, сообщила журналистам пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Таджикистане Лейсан Абдуллина. "Участие в забеге в честь 80-летия Великой Победы, состоявшемся в Душанбе, приняли 420 человек", - сказала она. По ее словам, на старт от Мемориального комплекса памяти погибших в Великой Отечественной войне в парке Победы вышли профессиональные спортсмены и любители бега разных возрастов и профессий, специально приехавшие из городов Таджикистана и России, забег проходил на дистанции в 7 километров среди взрослых в индивидуальном зачете, а также дисциплине экиден (командная эстафета в марафоне) и 500 метров среди детей. "Количество участников и представленная география радует нас — это говорит о том, что люди ценят память о Великой Отечественной войне, значение нашей общей Победы, а также необходимость сохранения этой памяти ради будущего поколения", - подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев. По словам 65-летнего спортсмена-любителя, учителя из Сангворского района на востоке Таджикистана Махмадшоха Мирзоева, трасса для него оказалась несложной, так он тренируется каждый день. "Этот забег для меня имеет особенное значение - в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли восемь членов моей семьи, вернулись лишь трое. И у меня слезы были сегодня на глазах во время минуты молчания. Бегу в их память", - сказал Мирзоев. Организаторами забега выступили: представительство Россотрудничества в Таджикистане, мэрия Душанбе, Ассоциация бега и марафонов Таджикистана.

https://ria.ru/20250414/moskva-2011249509.html

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таджикистан

душанбе

россия

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таджикистан, душанбе, россия, андрей патрушев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне