https://ria.ru/20250427/butman-2013733082.html

Игорь Бутман назвал выступление на фестивале в ЮАР мечтой

Игорь Бутман назвал выступление на фестивале в ЮАР мечтой - РИА Новости, 27.04.2025

Игорь Бутман назвал выступление на фестивале в ЮАР мечтой

Народный артист России Игорь Бутман принял участие в Кейптаунском международном джазовом фестивале, он описал возможность выступать как "мечту, ставшую... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:33:00+03:00

2025-04-27T21:33:00+03:00

2025-04-27T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман принял участие в Кейптаунском международном джазовом фестивале, он описал возможность выступать как "мечту, ставшую реальностью", заявила журналист Джиллиан Шутте, которая пишет для местного портала IOL. Российский саксофонист, художественный руководитель Московского джазового оркестра ранее приехал в ЮАР для участия в Кейптаунском международном джазовом фестивале. По словам журналиста, Бутман выступал со своими коллегами: Олегом Аккуратовым за фортепиано, Николаем Затолочным за контрабасом и Эдуардом Зизаком за ударными. По данным издания, Бутман описал возможность выступить на фестивале как "мечту, ставшую реальностью". "Выступление началось с энергичного, шутливого спора между фортепиано и саксофоном под названием Falling Out - игривой стычки, которая сразу же задала тон... В середине выступления Аккуратов взял микрофон и исполнил медленную русскую балладу... Позже, медленная, саксофонная композиция, изначально названная Nostalgia, развернулась с мучительной красотой... За этим последовала I Love you Baby, еще один шедевр, перехваченный великолепными соло каждого исполнителя", - так журналист описывает выступление группы Бутмана. Группа народного артиста России также исполнила местную песню Malaika, что журналист назвала "трогательным жестом". "Кульминацией" выступления стала композиция "Буратино". Шутте также окрестила выступление группы Бутмана "одним из самых выдающихся" на фестивале. "Квартет Игоря Бутмана добился того, что удается редким ансамблям: они превратили концерт в живое, дышащее общение - игривое, проникновенное, незабываемо человечное. Их выступление было не просто демонстрацией мастерства; это было блестящим подтверждением высшего предназначения джаза - создавать пространства, где встречаются память, воображение, культура и дух", - подытоживает издание.

https://ria.ru/20250417/butman-2011845169.html

https://ria.ru/20250425/zaryade-2013223022.html

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россия, юар, игорь бутман, в мире, джаз, музыка