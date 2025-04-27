https://ria.ru/20250427/bouz-2013671919.html

Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе

Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 27.04.2025

Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T11:44:00+03:00

2025-04-27T11:44:00+03:00

2025-04-27T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

владимир путин

украина

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X."Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине", — говорится в публикации. Боуз назвал Джонсона мошенником. В статье для Daily Mail бывший премьер Британии написал, что Трампу пора перестать давить на Украину и направить усилия на Путина. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html

https://ria.ru/20250427/makron-2013667809.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, владимир путин, украина, сша, россия, дональд трамп