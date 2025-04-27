Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе
Боуз раскритиковал призыв Бориса Джонсона к Трампу надавить на Путина
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.
"Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине", — говорится в публикации.
"Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине", — говорится в публикации.
Боуз назвал Джонсона мошенником.
В статье для Daily Mail бывший премьер Британии написал, что Трампу пора перестать давить на Украину и направить усилия на Путина.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В статье для Daily Mail бывший премьер Британии написал, что Трампу пора перестать давить на Украину и направить усилия на Путина.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".