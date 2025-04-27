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Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 27.04.2025 (обновлено: 21:39 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/bouz-2013671919.html
Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе
Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 27.04.2025
Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира РИА Новости, 27.04.2025
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специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
владимир путин
украина
сша
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X."Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине", — говорится в публикации. Боуз назвал Джонсона мошенником. В статье для Daily Mail бывший премьер Британии написал, что Трампу пора перестать давить на Украину и направить усилия на Путина. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
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в мире, борис джонсон, владимир путин, украина, сша, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борис Джонсон, Владимир Путин, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе

Боуз раскритиковал призыв Бориса Джонсона к Трампу надавить на Путина

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона к главе США Дональду Трампу надавить на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.

"Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине", — говорится в публикации.
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Вчера, 08:58
Боуз назвал Джонсона мошенником.

В статье для Daily Mail бывший премьер Британии написал, что Трампу пора перестать давить на Украину и направить усилия на Путина.

В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис ДжонсонВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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