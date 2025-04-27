В Албании состоялся концерт в честь 80-летия Победы
В столице Албании состоялся концерт военных песен в честь 80-й годовщины Победы
Флаг Албании. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В столице Албании состоялся концерт "Песни Победы" в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 29 апреля запланирован показ художественного фильма "Т-34", заявило посольство России в Тиране.
Мероприятие вечером в субботу прошло в рамках исторического проекта "Песни Победы", направленного на сохранение памяти о подвиге народов, внесших вклад в разгром нацизма и фашизма, и было организовано посольством РФ в Албании, а также "Русским домом" в Тиране при поддержке правительства Москвы и МИД России.
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"Двадцать шестого апреля в Тиране на площадке Культурного центра Албанской Православной церкви состоялся концерт известных российских арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Музыканты выступили с праздничной программой "Песни Победы", приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гостями концерта стали соотечественники, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, журналисты и предприниматели, многочисленные албанские друзья", - сообщило российского диппредставительство в своем Telegram-канале в воскресенье.
Уточняется, что прозвучали знаменитых песни "Подмосковные вечера", "Смуглянка", "Синий платочек", "Калинка" и другие классические и популярные композиции на русском и других языках.
Посольство РФ в Албании также организовало 29 апреля показ художественного фильма "Т-34" на русском языке с албанскими субтитрами, приуроченный к 80-й годовщине Победы над фашизмом в одном из кинотеатров Тираны.
В пятницу, 25 апреля, на площадке российского диппредставительства прошла международная акция "Диктант Победы", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие сотрудники диппредставительства, соотечественники, а также иностранцы, проживающие в Албании.