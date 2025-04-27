Рейтинг@Mail.ru
В Албании состоялся концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:12 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/albanija-2013727055.html
В Албании состоялся концерт в честь 80-летия Победы
В Албании состоялся концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 27.04.2025
В Албании состоялся концерт в честь 80-летия Победы
В столице Албании состоялся концерт "Песни Победы" в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 29 апреля запланирован показ художественного... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:12:00+03:00
2025-04-27T20:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
албания
тирана (город)
михаил турецкий
албанская православная церковь
хор турецкого
т-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94279/94/942799453_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_7d253a2f0a01a21e534d8db3fac56cfb.jpg
БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В столице Албании состоялся концерт "Песни Победы" в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 29 апреля запланирован показ художественного фильма "Т-34", заявило посольство России в Тиране. Мероприятие вечером в субботу прошло в рамках исторического проекта "Песни Победы", направленного на сохранение памяти о подвиге народов, внесших вклад в разгром нацизма и фашизма, и было организовано посольством РФ в Албании, а также "Русским домом" в Тиране при поддержке правительства Москвы и МИД России. "Двадцать шестого апреля в Тиране на площадке Культурного центра Албанской Православной церкви состоялся концерт известных российских арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Музыканты выступили с праздничной программой "Песни Победы", приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гостями концерта стали соотечественники, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, журналисты и предприниматели, многочисленные албанские друзья", - сообщило российского диппредставительство в своем Telegram-канале в воскресенье. Уточняется, что прозвучали знаменитых песни "Подмосковные вечера", "Смуглянка", "Синий платочек", "Калинка" и другие классические и популярные композиции на русском и других языках. Посольство РФ в Албании также организовало 29 апреля показ художественного фильма "Т-34" на русском языке с албанскими субтитрами, приуроченный к 80-й годовщине Победы над фашизмом в одном из кинотеатров Тираны. В пятницу, 25 апреля, на площадке российского диппредставительства прошла международная акция "Диктант Победы", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие сотрудники диппредставительства, соотечественники, а также иностранцы, проживающие в Албании.
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html
россия
албания
тирана (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94279/94/942799453_0:0:3556:2666_1920x0_80_0_0_02ef11f2c9a17b1d9376525f0839095b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, албания, тирана (город), михаил турецкий, албанская православная церковь, хор турецкого, т-34, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Албания, Тирана (город), Михаил Турецкий, Албанская православная церковь, Хор Турецкого, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Албании состоялся концерт в честь 80-летия Победы

В столице Албании состоялся концерт военных песен в честь 80-й годовщины Победы

© Fotolia / ollirgФлаг Албании
Флаг Албании - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Fotolia / ollirg
Флаг Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В столице Албании состоялся концерт "Песни Победы" в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 29 апреля запланирован показ художественного фильма "Т-34", заявило посольство России в Тиране.
Мероприятие вечером в субботу прошло в рамках исторического проекта "Песни Победы", направленного на сохранение памяти о подвиге народов, внесших вклад в разгром нацизма и фашизма, и было организовано посольством РФ в Албании, а также "Русским домом" в Тиране при поддержке правительства Москвы и МИД России.
Международная акция Сад памяти в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти"
23 апреля, 20:09
"Двадцать шестого апреля в Тиране на площадке Культурного центра Албанской Православной церкви состоялся концерт известных российских арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Музыканты выступили с праздничной программой "Песни Победы", приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гостями концерта стали соотечественники, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, журналисты и предприниматели, многочисленные албанские друзья", - сообщило российского диппредставительство в своем Telegram-канале в воскресенье.
Уточняется, что прозвучали знаменитых песни "Подмосковные вечера", "Смуглянка", "Синий платочек", "Калинка" и другие классические и популярные композиции на русском и других языках.
Посольство РФ в Албании также организовало 29 апреля показ художественного фильма "Т-34" на русском языке с албанскими субтитрами, приуроченный к 80-й годовщине Победы над фашизмом в одном из кинотеатров Тираны.
В пятницу, 25 апреля, на площадке российского диппредставительства прошла международная акция "Диктант Победы", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие сотрудники диппредставительства, соотечественники, а также иностранцы, проживающие в Албании.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы
4 апреля, 17:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАлбанияТирана (город)Михаил ТурецкийАлбанская православная церковьХор ТурецкогоТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала