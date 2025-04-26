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"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
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18:04 26.04.2025 (обновлено: 18:14 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013606956.html
"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского
"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского
Владимира Зеленского больше не именуют "президентом" на Западе, заметил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:04:00+03:00
2025-04-26T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимира Зеленского больше не именуют "президентом" на Западе, заметил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.В качестве примера он привел публикации президента США Дональда Трампа и замглавы аппарата Белого дома Дэна Скавино, в которых глава киевского режима назван только по имени."Похоже, Зеленского больше не называют президентом! В свежих публикациях Дональда Трампа и Дэна Скавино он упоминается просто как “Владимир Зеленский”", — отметил Дубинский.Политик назвал это важным политическим сигналом."Все начинает становиться на свои места", — заключил он.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Киев, Верховная Рада Украины
"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленского на Западе больше не называют президентом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимира Зеленского больше не именуют "президентом" на Западе, заметил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
В качестве примера он привел публикации президента США Дональда Трампа и замглавы аппарата Белого дома Дэна Скавино, в которых глава киевского режима назван только по имени.
Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
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Cкрин публикации Дэна Скавино
Cкрин публикации Дэна Скавино
Cкрин публикации Дэна Скавино
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Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
1 из 2
Cкрин публикации Дэна Скавино
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"Похоже, Зеленского больше не называют президентом! В свежих публикациях Дональда Трампа и Дэна Скавино он упоминается просто как “Владимир Зеленский”", — отметил Дубинский.
Политик назвал это важным политическим сигналом.
"Все начинает становиться на свои места", — заключил он.
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