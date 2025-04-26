https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013606956.html

"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского

"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025

"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского

Владимира Зеленского больше не именуют "президентом" на Западе, заметил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:04:00+03:00

2025-04-26T18:04:00+03:00

2025-04-26T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимира Зеленского больше не именуют "президентом" на Западе, заметил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.В качестве примера он привел публикации президента США Дональда Трампа и замглавы аппарата Белого дома Дэна Скавино, в которых глава киевского режима назван только по имени."Похоже, Зеленского больше не называют президентом! В свежих публикациях Дональда Трампа и Дэна Скавино он упоминается просто как “Владимир Зеленский”", — отметил Дубинский.Политик назвал это важным политическим сигналом."Все начинает становиться на свои места", — заключил он.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html

https://ria.ru/20250426/frantsiya-2013592848.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия, киев, верховная рада украины