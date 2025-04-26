"Важный сигнал": в Киеве раскрыли любопытную деталь в отношении Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Зеленского на Западе больше не называют президентом
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимира Зеленского больше не именуют "президентом" на Западе, заметил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
В качестве примера он привел публикации президента США Дональда Трампа и замглавы аппарата Белого дома Дэна Скавино, в которых глава киевского режима назван только по имени.
Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
1 из 2
Cкрин публикации Дэна Скавино
Cкрин публикации Дэна Скавино
2 из 2
Cкрин публикации президента США Дональда Трампа
1 из 2
Cкрин публикации Дэна Скавино
2 из 2
"Похоже, Зеленского больше не называют президентом! В свежих публикациях Дональда Трампа и Дэна Скавино он упоминается просто как “Владимир Зеленский”", — отметил Дубинский.
Политик назвал это важным политическим сигналом.
"Все начинает становиться на свои места", — заключил он.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.