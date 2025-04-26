https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013530291.html

"Неделю продержались": в Раде раскрыли гнусную многоходовку Зеленского

"Неделю продержались": в Раде раскрыли гнусную многоходовку Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025

"Неделю продержались": в Раде раскрыли гнусную многоходовку Зеленского

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак пытаются тянуть время, обманывая партнеров, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T00:46:00+03:00

2025-04-26T00:46:00+03:00

2025-04-26T09:33:00+03:00

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андрей ермак

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак пытаются тянуть время, обманывая партнеров, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Зеленский играет роль недоговороспособного кретина, а Ермак — конструктивного душку, который только и может совладать с дурной макакой. Эта игра дает сладкой парочке время на подумать и на разыграть своих оппонентов", — говорится в публикации.По мнению украинского политика, у главы киевского режима и его окружения отсутствует какой-либо план действий. Все направлено на то, чтобы продержаться как можно дольше, пока США это не надоест, пояснил он."Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется: или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия. И оп, еще неделю продержались", — резюмировал Дубинский.Накануне парламентарий не согласился с прогнозом главы Белого дома Дональда Трампа о крахе Украине через три года. По его мнению, если Зеленский откажется от мира, то Киев сможет продержаться максимум полгода.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html

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сша, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, александр дубинский