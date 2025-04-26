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Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая - РИА Новости, 26.04.2025
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19:40 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/zakaty-2013618232.html
Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая
Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая - РИА Новости, 26.04.2025
Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая
Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:40:00+03:00
2025-04-26T19:40:00+03:00
общество
нью-йорк (город)
дубай
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Двадцать четвертого апреля мы негласно объявили День нижегородского заката. В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток… Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты - в Нью-Йорке и Дубае!" - написал Никитин в своем Telegram-канале. Глава региона разместил фото и видео, снятые в городах, где на огромных экранах транслировали самые красивые виды на закат в Нижнем Новгороде и слоган на русском и английском языках: "У нас все по-настоящему". "В Японии есть традиция смотреть на цветущую сакуру. Приглашаем всех познакомится и полюбить нашу традицию - наблюдать, как солнце садится над слиянием Волги и Оки", - заявил Никитин. Нижний Новгород называют "столицей закатов", поскольку находящаяся на возвышенности центральная часть города с Кремлем и несколькими расположенными на разной высоте набережными развернута на северо-запад, благодаря чему можно с разных точек наблюдать панорамные виды на закат над реками Ока и Волга и местом их слияния - Стрелкой.
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общество, нью-йорк (город), дубай, россия, глеб никитин
Общество, Нью-Йорк (город), Дубай, Россия, Глеб Никитин
Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая

Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка, Дубая, Москвы и Петербурга

© Глеб Никитин/Telegram Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка
 Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Глеб Никитин/Telegram
Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«
"Двадцать четвертого апреля мы негласно объявили День нижегородского заката. В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток… Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты - в Нью-Йорке и Дубае!" - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона разместил фото и видео, снятые в городах, где на огромных экранах транслировали самые красивые виды на закат в Нижнем Новгороде и слоган на русском и английском языках: "У нас все по-настоящему".
Японии есть традиция смотреть на цветущую сакуру. Приглашаем всех познакомится и полюбить нашу традицию - наблюдать, как солнце садится над слиянием Волги и Оки", - заявил Никитин.
Нижний Новгород называют "столицей закатов", поскольку находящаяся на возвышенности центральная часть города с Кремлем и несколькими расположенными на разной высоте набережными развернута на северо-запад, благодаря чему можно с разных точек наблюдать панорамные виды на закат над реками Ока и Волга и местом их слияния - Стрелкой.
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ОбществоНью-Йорк (город)ДубайРоссияГлеб Никитин
 
 
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