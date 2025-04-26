Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая
Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка, Дубая, Москвы и Петербурга
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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"Двадцать четвертого апреля мы негласно объявили День нижегородского заката. В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток… Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты - в Нью-Йорке и Дубае!" - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона разместил фото и видео, снятые в городах, где на огромных экранах транслировали самые красивые виды на закат в Нижнем Новгороде и слоган на русском и английском языках: "У нас все по-настоящему".
"В Японии есть традиция смотреть на цветущую сакуру. Приглашаем всех познакомится и полюбить нашу традицию - наблюдать, как солнце садится над слиянием Волги и Оки", - заявил Никитин.
Нижний Новгород называют "столицей закатов", поскольку находящаяся на возвышенности центральная часть города с Кремлем и несколькими расположенными на разной высоте набережными развернута на северо-запад, благодаря чему можно с разных точек наблюдать панорамные виды на закат над реками Ока и Волга и местом их слияния - Стрелкой.
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