https://ria.ru/20250426/zakaty-2013618232.html

Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая

Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая - РИА Новости, 26.04.2025

Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая

Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:40:00+03:00

2025-04-26T19:40:00+03:00

2025-04-26T19:40:00+03:00

общество

нью-йорк (город)

дубай

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Двадцать четвертого апреля мы негласно объявили День нижегородского заката. В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток… Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты - в Нью-Йорке и Дубае!" - написал Никитин в своем Telegram-канале. Глава региона разместил фото и видео, снятые в городах, где на огромных экранах транслировали самые красивые виды на закат в Нижнем Новгороде и слоган на русском и английском языках: "У нас все по-настоящему". "В Японии есть традиция смотреть на цветущую сакуру. Приглашаем всех познакомится и полюбить нашу традицию - наблюдать, как солнце садится над слиянием Волги и Оки", - заявил Никитин. Нижний Новгород называют "столицей закатов", поскольку находящаяся на возвышенности центральная часть города с Кремлем и несколькими расположенными на разной высоте набережными развернута на северо-запад, благодаря чему можно с разных точек наблюдать панорамные виды на закат над реками Ока и Волга и местом их слияния - Стрелкой.

https://ria.ru/20240915/blagotvoritelnost-1972844414.html

нью-йорк (город)

дубай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нью-йорк (город), дубай, россия, глеб никитин