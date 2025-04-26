https://ria.ru/20250426/zaderzhanie-2013619138.html

ФСБ показала видео задержания агента, заминировавшего машину Москалика

ФСБ показала видео задержания агента, заминировавшего машину Москалика - РИА Новости, 27.04.2025

ФСБ показала видео задержания агента, заминировавшего машину Москалика

Задержанный в связи с убийством замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерала-лейтенанта Ярослава Москалика агент... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-26T19:48:00+03:00

2025-04-26T19:48:00+03:00

2025-04-27T01:29:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

убийство генерала москалика

ярослав москалик

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Задержанный в связи с убийством замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерала-лейтенанта Ярослава Москалика агент спецслужб Украины Игнат Кузин на видео ФСБ дал признательные показания.ФСБ показала видео, где задержанный признался в сопричастности к убийству Москалика.В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал Москалик. 2025-04-26T19:48 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, убийство генерала москалика, ярослав москалик