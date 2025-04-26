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ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика - РИА Новости, 26.04.2025
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18:33 26.04.2025 (обновлено: 20:02 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zaderzhanie-2013610468.html
ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика
ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика - РИА Новости, 26.04.2025
ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика
Силовики задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:33:00+03:00
2025-04-26T20:02:00+03:00
происшествия
россия
украина
московская область (подмосковье)
ярослав москалик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
убийство генерала москалика
александр бастрыкин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил ЦОС ФСБ России. "В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине, заминировавший автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве, Кузин приобрел машину и установил в нее самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Подмосковье. СВУ дистанционно привели в действие с территории постсоветской республики, когда российский военнослужащий выходил из подъезда.Сейчас задержанного доставили в СК для проведения следственных действий в рамках уголовного дела по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.ФСБ показало видео задержания украинского агента, на котором он дает признательные показания. На кадры также демонстрируются компоненты бомбы, которую преступник установил в машину. Автомобиль взорвался в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе утром в пятницу. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013484987.html
россия
украина
московская область (подмосковье)
балашиха
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика
ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал Москалик.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, московская область (подмосковье), ярослав москалик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика, александр бастрыкин, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Ярослав Москалик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Убийство генерала Москалика, Александр Бастрыкин, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика

ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего машину для убийства Москалика

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил ЦОС ФСБ России.
"В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине, заминировавший автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", — говорится в заявлении.
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
Как уточнили в ведомстве, Кузин приобрел машину и установил в нее самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Подмосковье. СВУ дистанционно привели в действие с территории постсоветской республики, когда российский военнослужащий выходил из подъезда.
Сейчас задержанного доставили в СК для проведения следственных действий в рамках уголовного дела по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
ФСБ показало видео задержания украинского агента, на котором он дает признательные показания. На кадры также демонстрируются компоненты бомбы, которую преступник установил в машину.
Автомобиль взорвался в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе утром в пятницу. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.
МИД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
25 апреля, 18:01
 
ПроисшествияРоссияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Ярослав МоскаликФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Убийство генерала МоскаликаАлександр БастрыкинБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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