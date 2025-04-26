https://ria.ru/20250426/zaderzhanie-2013610468.html

ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика

ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика - РИА Новости, 26.04.2025

ФСБ задержала агента, заминировавшего машину для убийства Москалика

Силовики задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:33:00+03:00

2025-04-26T18:33:00+03:00

2025-04-26T20:02:00+03:00

происшествия

россия

украина

московская область (подмосковье)

ярослав москалик

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

убийство генерала москалика

александр бастрыкин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил ЦОС ФСБ России. "В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине, заминировавший автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве, Кузин приобрел машину и установил в нее самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Подмосковье. СВУ дистанционно привели в действие с территории постсоветской республики, когда российский военнослужащий выходил из подъезда.Сейчас задержанного доставили в СК для проведения следственных действий в рамках уголовного дела по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.ФСБ показало видео задержания украинского агента, на котором он дает признательные показания. На кадры также демонстрируются компоненты бомбы, которую преступник установил в машину. Автомобиль взорвался в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе утром в пятницу. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013484987.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

балашиха

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб, заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал Москалик. 2025-04-26T18:33 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, московская область (подмосковье), ярослав москалик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика, александр бастрыкин, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)