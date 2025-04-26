https://ria.ru/20250426/vilfand-2013529206.html

Гидрометеорологическая служба России стала одной из лучших в мире

Гидрометеорологическая служба России стала одной из лучших в мире - РИА Новости, 26.04.2025

Гидрометеорологическая служба России стала одной из лучших в мире

Гидрометеорологическая служба России появилась одной из первых в мире в 19 веке, сейчас она входит в пятерку лучших, успех ее прогнозов превышает 96%, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T00:17:00+03:00

2025-04-26T00:17:00+03:00

2025-04-26T00:17:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гидрометеорологическая служба России появилась одной из первых в мире в 19 веке, сейчас она входит в пятерку лучших, успех ее прогнозов превышает 96%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Датой создания Гидрометеорологической службы России принято считать 26 апреля (13 апреля по старому стилю) 1834 года, когда указом императора Николая I в Санкт-Петербурге при Горном институте была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. "Она была не самая первая, конечно, потому что были и в Великобритании, и в Нидерландах, но одна из первых в мире, входила в пятерку гидрометслужб, которые были созданы в мире. Сейчас по качеству прогнозов она тоже входит в пятерку ведущих прогностических служб", - сказал Вильфанд. Он отметил, что в деятельности Гидрометцентра России за последние десятилетия был достигнут большой прогресс – опасные природные явления сейчас прогнозируются с успешностью, превышающую 96%. "Я думаю, что все жители нашей страны ощущают себя защищенными… опасное явление невозможно предотвратить, но минимизировать его последствия - это главная задача гидрометслужбы, и она с этим успешно справляется", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20250425/aprel--2013320375.html

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общество, россия, санкт-петербург, роман вильфанд, гидрометцентр