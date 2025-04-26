https://ria.ru/20250426/ukraina-2013637418.html

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 26.04.2025

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:57:00+03:00

2025-04-26T23:57:00+03:00

2025-04-26T23:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

житомирская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 23.08 мск, в Полтавской – в 23.09, в Житомирской – в 23.47. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250424/kiev-2013078068.html

россия

житомирская область

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россия, житомирская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины