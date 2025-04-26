Рейтинг@Mail.ru
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/uitkoff-2013535478.html
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане - РИА Новости, 26.04.2025
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане
Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:27:00+03:00
2025-04-26T02:27:00+03:00
сша
оман
маскат (город)
стив уиткофф
юрий ушаков
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_131fc5de3f2512bc19ba5ff46fc8fd46.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находился Уиткофф, вылетел из аэропорта "Внуково" примерно в 18.10 мск. По информации сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 приземлился в Омане приблизительно в 01.40 мск. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и США. Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013515140.html
сша
оман
маскат (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_013e486edc08b84f0faf6fb70681383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, оман, маскат (город), стив уиткофф, юрий ушаков, flightradar24
США, Оман, Маскат (город), Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Flightradar24
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане

Flightradar24: самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находился Уиткофф, вылетел из аэропорта "Внуково" примерно в 18.10 мск.
По информации сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 приземлился в Омане приблизительно в 01.40 мск.
В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и США. Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным хорошей
Вчера, 21:08
 
СШАОманМаскат (город)Стив УиткоффЮрий УшаковFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала