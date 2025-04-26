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Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане - РИА Новости, 26.04.2025
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане
Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:27:00+03:00
2025-04-26T02:27:00+03:00
2025-04-26T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находился Уиткофф, вылетел из аэропорта "Внуково" примерно в 18.10 мск. По информации сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 приземлился в Омане приблизительно в 01.40 мск. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и США. Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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сша, оман, маскат (город), стив уиткофф, юрий ушаков, flightradar24
США, Оман, Маскат (город), Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Flightradar24
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане
Flightradar24: самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане