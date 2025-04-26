СМИ: план Трампа по Крыму и Донбассу уже не изменить
Times: план Трампа сохранить за Россией Донбасс и Крым уже не изменить
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа сохранить за Россией Крым и Донбасс не изменить, пишет Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, предложение американского лидера "высечено в камне, на фоне того, как (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского вынуждают принять навязываемый мир".
В пятницу агентство Reuters публиковало проект США по украинскому урегулированию. В нем говорится о признании Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто.
Издание уточнило со ссылкой на источник, близкий к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что Трамп может встретиться с Зеленским в Риме на похоронах папы римского Франциска в субботу. Он верит, что у Киева нет выбора, кроме как согласиться на предложение об урегулировании конфликта.
Как пишет газета, глава Белого дома угрожает выйти из переговорного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение. Как добавил источник, Штаты считают, что в случае отказа Киева конфликт может продлиться месяцы и годы.
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"Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году, поскольку Украина использует эти деньги для закупки большего количества оружия у других союзников", — подчеркнул он.
В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.