В ДНР дали уличный концерт в память о погибшем военкоре Татарском
В ДНР дали уличный концерт в память о погибшем при теракте военкоре Татарском
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Рэпер Аким Апачев дал уличный концерт в Донецке в память о своем друге, военкоре и блогере Владлене Татарском, погибшем в апреле 2023 года в результате теракта, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт был приурочен к дате - 25 апреля. В этот день Татарскому исполнилось бы 43 года. Импровизированный концерт группы Апачева состоялся на набережной реки Кальмиус в центре Донецка.
"Сегодня мы отмечаем день рождения нашего брата, Владлена Татарского. Ему сегодня 43 года. Не "исполнилось бы", а ему сегодня 43 - у Бога мертвых нет, а потому он с нами, здесь", - заявил Апачев, открывая концерт.
Он исполнил свои главные хиты, а также знаменитую советскую песню "Спят курганы темные" из кинофильма "Большая жизнь", для которой Апачев дописал один куплет на тему войны.
Концерт прошёл на фоне портрета Татарского с зажженными свечами и собрал около 50 человек. К мероприятию присоединялись и случайные прохожие из числа многочисленных горожан, гуляющих в пятницу вечером по набережной.
Военкор и блогер Максим Фомин, работавший под псевдонимом "Владлен Татарский" родился 25 апреля 1982 года в Макеевке. Погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную Дарьей Треповой ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Биография Владлена Татарского
2 апреля 2023, 21:30