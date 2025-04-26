https://ria.ru/20250426/tatarskiy-2013546902.html

В ДНР дали уличный концерт в память о погибшем военкоре Татарском

В ДНР дали уличный концерт в память о погибшем военкоре Татарском - РИА Новости, 26.04.2025

В ДНР дали уличный концерт в память о погибшем военкоре Татарском

Рэпер Аким Апачев дал уличный концерт в Донецке в память о своем друге, военкоре и блогере Владлене Татарском, погибшем в апреле 2023 года в результате теракта, РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:27:00+03:00

2025-04-26T08:27:00+03:00

2025-04-26T08:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Рэпер Аким Апачев дал уличный концерт в Донецке в память о своем друге, военкоре и блогере Владлене Татарском, погибшем в апреле 2023 года в результате теракта, передает корреспондент РИА Новости. Концерт был приурочен к дате - 25 апреля. В этот день Татарскому исполнилось бы 43 года. Импровизированный концерт группы Апачева состоялся на набережной реки Кальмиус в центре Донецка. "Сегодня мы отмечаем день рождения нашего брата, Владлена Татарского. Ему сегодня 43 года. Не "исполнилось бы", а ему сегодня 43 - у Бога мертвых нет, а потому он с нами, здесь", - заявил Апачев, открывая концерт. Он исполнил свои главные хиты, а также знаменитую советскую песню "Спят курганы темные" из кинофильма "Большая жизнь", для которой Апачев дописал один куплет на тему войны. Концерт прошёл на фоне портрета Татарского с зажженными свечами и собрал около 50 человек. К мероприятию присоединялись и случайные прохожие из числа многочисленных горожан, гуляющих в пятницу вечером по набережной. Военкор и блогер Максим Фомин, работавший под псевдонимом "Владлен Татарский" родился 25 апреля 1982 года в Макеевке. Погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную Дарьей Треповой ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250325/zaderzhanie-2007191718.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862523941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уличный концерт рэпера Акима Апачева в Донецке в память о военкоре Владлене Татарском Рэпер Аким Апачев дал уличный концерт в Донецке в память о своем друге - военкоре Владлене Татарском, который был убит в результате теракта в апреле 2023-го, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-26T08:27 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, донецк, макеевка, общество