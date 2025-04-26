https://ria.ru/20250426/sneg-2013586969.html

В Петербурге пошел снег

В Петербурге пошел снег - РИА Новости, 26.04.2025

В Петербурге пошел снег

Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:18:00+03:00

2025-04-26T15:18:00+03:00

2025-04-26T15:18:00+03:00

александр колесов

санкт-петербург

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838167903_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_70158659ce2aa98176aa611ed7496c5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Так, в Московском районе редкие снежинки быстро сменились интенсивным снегопадом, который закончился приблизительно через 10 минут. Снег тает, опускаясь на землю, но короткое время его можно заметить на газонах и крышах припаркованных машин. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал об "отдельных зарядах" мокрого снега, начиная с пятницы, на фоне плюсовой температуры в дневное время. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 5 градусов тепла, облачно.

https://ria.ru/20250426/zamorozki-2013558693.html

https://ria.ru/20250426/pogoda-2013548596.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр колесов, санкт-петербург, общество