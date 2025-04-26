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В Петербурге пошел снег - РИА Новости, 26.04.2025
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15:18 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/sneg-2013586969.html
В Петербурге пошел снег
В Петербурге пошел снег - РИА Новости, 26.04.2025
В Петербурге пошел снег
Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:18:00+03:00
2025-04-26T15:18:00+03:00
александр колесов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Так, в Московском районе редкие снежинки быстро сменились интенсивным снегопадом, который закончился приблизительно через 10 минут. Снег тает, опускаясь на землю, но короткое время его можно заметить на газонах и крышах припаркованных машин. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал об "отдельных зарядах" мокрого снега, начиная с пятницы, на фоне плюсовой температуры в дневное время. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 5 градусов тепла, облачно.
https://ria.ru/20250426/zamorozki-2013558693.html
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александр колесов, санкт-петербург, общество
Александр Колесов, Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге пошел снег

Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в Московском районе редкие снежинки быстро сменились интенсивным снегопадом, который закончился приблизительно через 10 минут. Снег тает, опускаясь на землю, но короткое время его можно заметить на газонах и крышах припаркованных машин.
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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал об "отдельных зарядах" мокрого снега, начиная с пятницы, на фоне плюсовой температуры в дневное время.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 5 градусов тепла, облачно.
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Александр КолесовСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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