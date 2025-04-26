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Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
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17:58 26.04.2025 (обновлено: 18:08 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/selfi-2013606151.html
Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского
Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского
Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и депутаты бундестага раскритиковали публикацию премьер-министром немецкой федеральной... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:58:00+03:00
2025-04-26T18:08:00+03:00
в мире
бавария
германия
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
франк-вальтер штайнмайер
маркус зедер
европарламент
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и депутаты бундестага раскритиковали публикацию премьер-министром немецкой федеральной земли Баварии и главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером селфи перед церемонией похорон папы Римского Франциска. После приземления в Риме Зёдер опубликовал совместное селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером на своей странице в соцсети X. На фотографии оба политика улыбаются. В публикации говорится о том, что они готовы отправиться на церемонию похорон папы Римского. &quot;В селфи из поездки на похороны всё-таки есть что-то действительно недостойное. Похороны папы - это не (ежегодно проводимый в Баварии народный фестиваль - ред.) &quot;Октоберфест&quot;. Можно порадоваться уже тому, что Зёдер не держит в руках еще и дёнер (популярное в Германии блюдо турецкого происхождения, напоминающее шаурму - ред.)&quot;, - прокомментировала публикацию Штрак-Циммерманн.Другие немецкие политики также отнеслись к фотографии критически. "Чуточку слишком весело для траурной церемонии. Я так считаю", - написал в комментариях депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч. В свою очередь, депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Мартин Райхардт отреагировал на публикацию, заявив, что Зёдер и Штайнмайер "ухмыляются в камеру". как будто поехали на школьную экскурсию, в то время как миллионы христиан скорбят. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон папы прошла в субботу.
https://ria.ru/20250423/papa-2013008710.html
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в мире, бавария, германия, рим, франциск (хорхе марио бергольо), франк-вальтер штайнмайер, маркус зедер, европарламент, хдс/хсс, левая (партия), умер папа римский франциск
В мире, Бавария, Германия, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Франк-Вальтер Штайнмайер, Маркус Зедер, Европарламент, ХДС/ХСС, Левая (партия), Умер папа римский Франциск
Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского

Депутаты бундестага осудили публикацию премьером ФРГ селфи перед похоронами папы

© Фото : Markus Söder/XМаркус Зедер сделал селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером перед похоронами папы римского
Маркус Зедер сделал селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером перед похоронами папы римского - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Markus Söder/X
Маркус Зедер сделал селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером перед похоронами папы римского
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и депутаты бундестага раскритиковали публикацию премьер-министром немецкой федеральной земли Баварии и главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером селфи перед церемонией похорон папы Римского Франциска.
После приземления в Риме Зёдер опубликовал совместное селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером на своей странице в соцсети X. На фотографии оба политика улыбаются. В публикации говорится о том, что они готовы отправиться на церемонию похорон папы Римского.
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанк

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

© РИА Новости / Александр Логунов
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1 из 10
© Getty Images / Franco Origlia

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

© Getty Images / Franco Origlia
2 из 10
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
3 из 10
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

Верующие молятся на траурной мессе по покойному папе римскому Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
4 из 10
© Getty Images / Dan Kitwood

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

© Getty Images / Dan Kitwood
5 из 10
© Getty Images / picture alliance

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

Священнослужители на траурной мессе по покойному папе римскому Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

© Getty Images / picture alliance
6 из 10
© Getty Images / Dan Kitwood

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания на похоронах папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

© Getty Images / Dan Kitwood
7 из 10
© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli

Причиной смерти стал инсульт.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Причиной смерти стал инсульт.

© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli
8 из 10
© Getty Images / Antonio Masiello

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

© Getty Images / Antonio Masiello
9 из 10
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанк

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
10 из 10

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

© Getty Images / Franco Origlia
2 из 10

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
3 из 10

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
4 из 10

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

© Getty Images / Dan Kitwood
5 из 10

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

© Getty Images / picture alliance
6 из 10

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

© Getty Images / Dan Kitwood
7 из 10

Причиной смерти стал инсульт.

© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli
8 из 10

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

© Getty Images / Antonio Masiello
9 из 10

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
10 из 10
«

"В селфи из поездки на похороны всё-таки есть что-то действительно недостойное. Похороны папы - это не (ежегодно проводимый в Баварии народный фестиваль - ред.) "Октоберфест". Можно порадоваться уже тому, что Зёдер не держит в руках еще и дёнер (популярное в Германии блюдо турецкого происхождения, напоминающее шаурму - ред.)", - прокомментировала публикацию Штрак-Циммерманн.

Другие немецкие политики также отнеслись к фотографии критически.
"Чуточку слишком весело для траурной церемонии. Я так считаю", - написал в комментариях депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч.
В свою очередь, депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Мартин Райхардт отреагировал на публикацию, заявив, что Зёдер и Штайнмайер "ухмыляются в камеру". как будто поехали на школьную экскурсию, в то время как миллионы христиан скорбят.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон папы прошла в субботу.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым
23 апреля, 17:18
 
В миреБаварияГерманияРимФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Франк-Вальтер ШтайнмайерМаркус ЗедерЕвропарламентХДС/ХССЛевая (партия)Умер папа римский Франциск
 
 
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