https://ria.ru/20250426/selfi-2013606151.html

Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского

Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского - РИА Новости, 26.04.2025

Главу Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и депутаты бундестага раскритиковали публикацию премьер-министром немецкой федеральной... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:58:00+03:00

2025-04-26T17:58:00+03:00

2025-04-26T18:08:00+03:00

в мире

бавария

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франциск (хорхе марио бергольо)

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и депутаты бундестага раскритиковали публикацию премьер-министром немецкой федеральной земли Баварии и главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером селфи перед церемонией похорон папы Римского Франциска. После приземления в Риме Зёдер опубликовал совместное селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером на своей странице в соцсети X. На фотографии оба политика улыбаются. В публикации говорится о том, что они готовы отправиться на церемонию похорон папы Римского. "В селфи из поездки на похороны всё-таки есть что-то действительно недостойное. Похороны папы - это не (ежегодно проводимый в Баварии народный фестиваль - ред.) "Октоберфест". Можно порадоваться уже тому, что Зёдер не держит в руках еще и дёнер (популярное в Германии блюдо турецкого происхождения, напоминающее шаурму - ред.)", - прокомментировала публикацию Штрак-Циммерманн.Другие немецкие политики также отнеслись к фотографии критически. "Чуточку слишком весело для траурной церемонии. Я так считаю", - написал в комментариях депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч. В свою очередь, депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Мартин Райхардт отреагировал на публикацию, заявив, что Зёдер и Штайнмайер "ухмыляются в камеру". как будто поехали на школьную экскурсию, в то время как миллионы христиан скорбят. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон папы прошла в субботу.

https://ria.ru/20250423/papa-2013008710.html

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Наталья Макарова

в мире, бавария, германия, рим, франциск (хорхе марио бергольо), франк-вальтер штайнмайер, маркус зедер, европарламент, хдс/хсс, левая (партия), умер папа римский франциск