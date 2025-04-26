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Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане - РИА Новости, 26.04.2025
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16:04 26.04.2025 (обновлено: 16:17 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vatikan-2013579329.html
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане - РИА Новости, 26.04.2025
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане
РИА Новости, 26.04.2025
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ватикан, фото, фото, умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), рим, дональд трамп
Ватикан, Фото, Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Рим, Дональд Трамп

Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане

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© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанк

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

© РИА Новости / Александр Логунов
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1 из 10
© Getty Images / Franco Origlia

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

© Getty Images / Franco Origlia
2 из 10
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
3 из 10
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

Верующие молятся на траурной мессе по покойному папе римскому Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
4 из 10
© Getty Images / Dan Kitwood

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

© Getty Images / Dan Kitwood
5 из 10
© Getty Images / picture alliance

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

Священнослужители на траурной мессе по покойному папе римскому Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

© Getty Images / picture alliance
6 из 10
© Getty Images / Dan Kitwood

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания на похоронах папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

© Getty Images / Dan Kitwood
7 из 10
© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli

Причиной смерти стал инсульт.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Причиной смерти стал инсульт.

© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli
8 из 10
© Getty Images / Antonio Masiello

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

© Getty Images / Antonio Masiello
9 из 10
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанк

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

© РИА Новости / Александр Логунов
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10 из 10
 
ВатиканФотоУмер папа римский ФранцискФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РимДональд Трамп
 
 
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