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Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025
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17:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/samolety-2013601667.html
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи
Два самолета из одиннадцати, экипажи которых в субботу приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий - низкой видимости из-за... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Два самолета из одиннадцати, экипажи которых в субботу приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий - низкой видимости из-за тумана, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани. "Шесть самолётов вылетело, из них два уже приземлились в Сочи. Прилетели FV-6563 (Санкт-Петербург - Сочи) U6-221 (Москва - Сочи)", - сообщил РИА Новости представитель аэропорта Сочи. По информации на онлайн-табло, время прилета и вылета скорректировано у более пятидесяти рейсов. Пресс-служба аэропорта Сочи информирует, что авиакомпании будут стабилизировать расписание до конца суток 26 апреля и в течение дня 27 апреля, все это время сохранятся корректировки прибытия и вылетов самолётов.
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сочи, санкт-петербург, москва
Сочи, Санкт-Петербург, Москва
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи

В Сочи вернулись 2 самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за низкой видимости

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Два самолета из одиннадцати, экипажи которых в субботу приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий - низкой видимости из-за тумана, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
«
"Шесть самолётов вылетело, из них два уже приземлились в Сочи. Прилетели FV-6563 (Санкт-Петербург - Сочи) U6-221 (Москва - Сочи)", - сообщил РИА Новости представитель аэропорта Сочи.
По информации на онлайн-табло, время прилета и вылета скорректировано у более пятидесяти рейсов. Пресс-служба аэропорта Сочи информирует, что авиакомпании будут стабилизировать расписание до конца суток 26 апреля и в течение дня 27 апреля, все это время сохранятся корректировки прибытия и вылетов самолётов.
Cамолет авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах
22 апреля, 23:38
 
СочиСанкт-ПетербургМосква
 
 
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