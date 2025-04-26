https://ria.ru/20250426/samolety-2013601667.html
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи
Два самолета из одиннадцати, экипажи которых в субботу приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий - низкой видимости из-за... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Два самолета из одиннадцати, экипажи которых в субботу приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий - низкой видимости из-за тумана, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани. "Шесть самолётов вылетело, из них два уже приземлились в Сочи. Прилетели FV-6563 (Санкт-Петербург - Сочи) U6-221 (Москва - Сочи)", - сообщил РИА Новости представитель аэропорта Сочи. По информации на онлайн-табло, время прилета и вылета скорректировано у более пятидесяти рейсов. Пресс-служба аэропорта Сочи информирует, что авиакомпании будут стабилизировать расписание до конца суток 26 апреля и в течение дня 27 апреля, все это время сохранятся корректировки прибытия и вылетов самолётов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, санкт-петербург, москва
Сочи, Санкт-Петербург, Москва
Два самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за тумана, вернулись в Сочи
В Сочи вернулись 2 самолета, ушедшие на запасной аэродром из-за низкой видимости