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В Петербурге сгорел рейсовый автобус - РИА Новости, 26.04.2025
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14:39 26.04.2025 (обновлено: 14:51 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/peterburg-2013582949.html
В Петербурге сгорел рейсовый автобус
В Петербурге сгорел рейсовый автобус - РИА Новости, 26.04.2025
В Петербурге сгорел рейсовый автобус
Рейсовый автобус сгорел в субботу днем в Невском районе Санкт-Петербурга, пожар потушили за 10 минут, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:39:00+03:00
2025-04-26T14:51:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в субботу днем в Невском районе Санкт-Петербурга, пожар потушили за 10 минут, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре у дома №19 на проспекте Большевиков поступило в 13.34 мск. "Происходило горение рейсового автобуса по всей площади. В 13.44 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Горевший автобус тушили десять специалистов и две единицы техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге сгорел рейсовый автобус

В Невском районе Петербурга сгорел рейсовый автобус

© СоцсетиРейсовый автобус сгорел в Невском районе Санкт-Петербурга
Рейсовый автобус сгорел в Невском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Соцсети
Рейсовый автобус сгорел в Невском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в субботу днем в Невском районе Санкт-Петербурга, пожар потушили за 10 минут, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре у дома №19 на проспекте Большевиков поступило в 13.34 мск.
«
"Происходило горение рейсового автобуса по всей площади. В 13.44 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. Горевший автобус тушили десять специалистов и две единицы техники.
Пассажирский автобус сгорел в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
На улице в Симферополе сгорел автобус
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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