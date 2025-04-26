https://ria.ru/20250426/peterburg-2013582949.html

В Петербурге сгорел рейсовый автобус

В Петербурге сгорел рейсовый автобус - РИА Новости, 26.04.2025

В Петербурге сгорел рейсовый автобус

Рейсовый автобус сгорел в субботу днем в Невском районе Санкт-Петербурга, пожар потушили за 10 минут, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:39:00+03:00

2025-04-26T14:39:00+03:00

2025-04-26T14:51:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в субботу днем в Невском районе Санкт-Петербурга, пожар потушили за 10 минут, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре у дома №19 на проспекте Большевиков поступило в 13.34 мск. "Происходило горение рейсового автобуса по всей площади. В 13.44 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Горевший автобус тушили десять специалистов и две единицы техники.

https://ria.ru/20250425/avtobus-2013416212.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)