https://ria.ru/20250426/peskov-2013553295.html

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа

Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025

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владимир путин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет", — сказал собеседник в ответ на соответствующий вопрос.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013515140.html

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