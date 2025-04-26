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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа
Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:11:00+03:00
2025-04-26T10:11:00+03:00
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет", — сказал собеседник в ответ на соответствующий вопрос.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.
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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа
Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали вопрос по авиасообщению между РФ и США