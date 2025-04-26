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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025
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10:11 26.04.2025 (обновлено: 11:27 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/peskov-2013553295.html
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 26.04.2025
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа
Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:11:00+03:00
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россия
сша
владимир путин
москва
стив уиткофф
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет", — сказал собеседник в ответ на соответствующий вопрос.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013515140.html
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россия, сша, владимир путин, москва, стив уиткофф, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, в мире, юрий ушаков, политика
Россия, США, Владимир Путин, Москва, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, Специальная военная операция на Украине, В мире, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа

Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали вопрос по авиасообщению между РФ и США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стив Уиткофф и Владимир Путин
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Владимир Путин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал собеседник в ответ на соответствующий вопрос.
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Вчера, 21:08
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ПутинМоскваСтив УиткоффДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреЮрий УшаковПолитика
 
 
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