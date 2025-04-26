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Папу Франциска похоронили в Риме - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
16:04 26.04.2025 (обновлено: 17:22 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/papa-2013591012.html
Папу Франциска похоронили в Риме
Папу Франциска похоронили в Риме - РИА Новости, 26.04.2025
Папу Франциска похоронили в Риме
Папу Франциска похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:04:00+03:00
2025-04-26T17:22:00+03:00
религия
папа римский
умер папа римский франциск
ватикан
римско-католическая церковь
в мире
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 26 апр — РИА Новости. Папу Франциска похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола."В 13:00 (14:00 мск) начался обряд захоронения гроба римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика. — Прим. ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего папы и завершился в 13:30 (14.30 мск)", — говорится в релизе.В завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников, он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре.Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек.На мероприятии присутствовали более 160 делегаций от государств и международных организаций. Россию на похоронах понтифика представила министр культуры Ольга Любимова.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012496100.html
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html
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60
353
60
Церемония похорон папы Франциска в Ватикане
Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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папа римский, умер папа римский франциск, ватикан, римско-католическая церковь, в мире, италия, франциск (хорхе марио бергольо), ольга любимова, рим
Религия, Папа Римский, Умер папа римский Франциск, Ватикан, Римско-католическая церковь, В мире, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ольга Любимова, Рим
Папу Франциска похоронили в Риме

Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре

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ВАТИКАН, 26 апр — РИА Новости. Папу Франциска похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола.
"В 13:00 (14:00 мск) начался обряд захоронения гроба римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика. — Прим. ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего папы и завершился в 13:30 (14.30 мск)", — говорится в релизе.
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанк

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

© РИА Новости / Александр Логунов
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1 из 10
© Getty Images / Franco Origlia

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

© Getty Images / Franco Origlia
2 из 10
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
3 из 10
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

Верующие молятся на траурной мессе по покойному папе римскому Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
4 из 10
© Getty Images / Dan Kitwood

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

© Getty Images / Dan Kitwood
5 из 10
© Getty Images / picture alliance

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

Священнослужители на траурной мессе по покойному папе римскому Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

© Getty Images / picture alliance
6 из 10
© Getty Images / Dan Kitwood

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания на похоронах папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

© Getty Images / Dan Kitwood
7 из 10
© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli

Причиной смерти стал инсульт.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Причиной смерти стал инсульт.

© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli
8 из 10
© Getty Images / Antonio Masiello

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

© Getty Images / Antonio Masiello
9 из 10
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанк

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
10 из 10

На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.

© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.

© Getty Images / Franco Origlia
2 из 10

Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
3 из 10

Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.

© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken
4 из 10

От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

© Getty Images / Dan Kitwood
5 из 10

Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.

© Getty Images / picture alliance
6 из 10

Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

© Getty Images / Dan Kitwood
7 из 10

Причиной смерти стал инсульт.

© Getty Images / NurPhoto/Domenico Cippitelli
8 из 10

После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.

© Getty Images / Antonio Masiello
9 из 10

Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.

© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

В завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников, он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин выразил соболезнования после смерти папы римского
21 апреля, 12:44
Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек.
На мероприятии присутствовали более 160 делегаций от государств и международных организаций. Россию на похоронах понтифика представила министр культуры Ольга Любимова.
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