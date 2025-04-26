Папу Франциска похоронили в Риме

Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре
На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.
На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.
Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.
Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.
Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.
Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.
Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.
Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.
От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.
Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.
Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Причиной смерти стал инсульт.
Причиной смерти стал инсульт.
После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.
После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.
Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.
Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.
На площади Святого Петра в Ватикане состоялось прощание с папой римским Франциском.
Проводить Франциска в последний путь пришло около двухсот тысяч человек.
Заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций.
Министр культуры России Ольга Любимова представляла страну по поручению президента Владимира Путина.
От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
Папа римский Франциск — в миру Хорхе Марио — умер в понедельник в возрасте 88 лет.
Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Причиной смерти стал инсульт.
После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь.
Гробницу папы Франциска откроют для посещения утром в воскресенье.
Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.