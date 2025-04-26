https://ria.ru/20250426/papa-2013591012.html

Папу Франциска похоронили в Риме

Папу Франциска похоронили в Риме - РИА Новости, 26.04.2025

Папу Франциска похоронили в Риме

Папу Франциска похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:04:00+03:00

2025-04-26T16:04:00+03:00

2025-04-26T17:22:00+03:00

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франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 26 апр — РИА Новости. Папу Франциска похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола."В 13:00 (14:00 мск) начался обряд захоронения гроба римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика. — Прим. ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего папы и завершился в 13:30 (14.30 мск)", — говорится в релизе.В завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников, он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре.Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек.На мероприятии присутствовали более 160 делегаций от государств и международных организаций. Россию на похоронах понтифика представила министр культуры Ольга Любимова.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012496100.html

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html

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Церемония похорон папы Франциска в Ватикане Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-26T16:04 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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