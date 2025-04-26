https://ria.ru/20250426/kontsert-2013529808.html

Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой

Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025

Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой

Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T00:35:00+03:00

2025-04-26T00:35:00+03:00

2025-04-26T06:53:00+03:00

санкт-петербург

филипп киркоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. Ранее одна из посетительниц концерта рассказал РИА Новости, что во время выступления Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге в пятницу произошел инцидент с пиротехникой. По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. "Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда", - сказала собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, Киркоров доказал, что он величайший артист. "Никакая боль, никакая проблема не остановит его, чтобы петь перед любимым зрителем свои хиты", - добавила она.

https://ria.ru/20250426/kirkorov-2013528764.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, филипп киркоров