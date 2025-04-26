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Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025
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00:35 26.04.2025 (обновлено: 06:53 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/kontsert-2013529808.html
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой
Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:35:00+03:00
2025-04-26T06:53:00+03:00
санкт-петербург
филипп киркоров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. Ранее одна из посетительниц концерта рассказал РИА Новости, что во время выступления Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге в пятницу произошел инцидент с пиротехникой. По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. "Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда", - сказала собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, Киркоров доказал, что он величайший артист. "Никакая боль, никакая проблема не остановит его, чтобы петь перед любимым зрителем свои хиты", - добавила она.
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санкт-петербург, филипп киркоров
Санкт-Петербург, Филипп Киркоров
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой

Киркоров сменил костюм из-за инцидента с пиротехникой на концерте в Петербурге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
Ранее одна из посетительниц концерта рассказал РИА Новости, что во время выступления Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге в пятницу произошел инцидент с пиротехникой. По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали.
"Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, по ее словам, Киркоров доказал, что он величайший артист.
"Никакая боль, никакая проблема не остановит его, чтобы петь перед любимым зрителем свои хиты", - добавила она.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой
00:10
 
Санкт-ПетербургФилипп Киркоров
 
 
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