https://ria.ru/20250426/kontsert-2013529808.html
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой
Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:35:00+03:00
2025-04-26T00:35:00+03:00
2025-04-26T06:53:00+03:00
санкт-петербург
филипп киркоров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге из-за пиротехники не был остановлен, потребовалась только смена костюма, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. Ранее одна из посетительниц концерта рассказал РИА Новости, что во время выступления Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге в пятницу произошел инцидент с пиротехникой. По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. "Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда", - сказала собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, Киркоров доказал, что он величайший артист. "Никакая боль, никакая проблема не остановит его, чтобы петь перед любимым зрителем свои хиты", - добавила она.
https://ria.ru/20250426/kirkorov-2013528764.html
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санкт-петербург, филипп киркоров
Санкт-Петербург, Филипп Киркоров
Концерт Киркорова в Петербурге не остановили из-за инцидента с пиротехникой
Киркоров сменил костюм из-за инцидента с пиротехникой на концерте в Петербурге