Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области расширят храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/TelegramМонастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
Монастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется не только восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный атакой дронов ВСУ, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов.
"Договорились, что до 9 мая проведём совещание, создадим попечительский совет, разработаем мастер-план. И начнём не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки", - написал губернатор в Telegram-канале.
Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, вечером 24 апреля пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс практически полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
В храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.