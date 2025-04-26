https://ria.ru/20250426/khram-2013586792.html

Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области

Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025

Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется не только восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:17:00+03:00

2025-04-26T15:17:00+03:00

2025-04-26T15:17:00+03:00

религия

белгородская область

новый иерусалим

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013377160_0:133:781:572_1920x0_80_0_0_379013c00970023accfc7e3aadd21b96.jpg

БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется не только восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный атакой дронов ВСУ, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов. "Договорились, что до 9 мая проведём совещание, создадим попечительский совет, разработаем мастер-план. И начнём не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки", - написал губернатор в Telegram-канале. Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, вечером 24 апреля пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс практически полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. В храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня. В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

https://ria.ru/20250426/ikony-2013538808.html

https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html

белгородская область

новый иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, новый иерусалим, вячеслав гладков, вооруженные силы украины