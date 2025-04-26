Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:17 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/khram-2013586792.html
Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области
Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется не только восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:17:00+03:00
2025-04-26T15:17:00+03:00
религия
белгородская область
новый иерусалим
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013377160_0:133:781:572_1920x0_80_0_0_379013c00970023accfc7e3aadd21b96.jpg
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется не только восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный атакой дронов ВСУ, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов. "Договорились, что до 9 мая проведём совещание, создадим попечительский совет, разработаем мастер-план. И начнём не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки", - написал губернатор в Telegram-канале. Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, вечером 24 апреля пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс практически полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. В храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня. В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
https://ria.ru/20250426/ikony-2013538808.html
https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html
белгородская область
новый иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013377160_0:60:781:645_1920x0_80_0_0_6867065594fa612d9aba7840bcff338f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, новый иерусалим, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Религия, Белгородская область, Новый Иерусалим, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о планах по восстановлению храма в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области расширят храмовый комплекс "Новый Иерусалим"

© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/TelegramМонастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
Монастырь Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/Telegram
Монастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется не только восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный атакой дронов ВСУ, но и расширить его площадь, увеличив количество объектов.
"Договорились, что до 9 мая проведём совещание, создадим попечительский совет, разработаем мастер-план. И начнём не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки", - написал губернатор в Telegram-канале.
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
ВС России не могут спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области
Вчера, 04:07
Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, вечером 24 апреля пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс практически полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
В храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
Икона Божией Матери Иерусалимская - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Появились подробности о сгоревшей иконе в белгородском храме, сожженном ВСУ
25 апреля, 15:05
 
РелигияБелгородская областьНовый ИерусалимВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала