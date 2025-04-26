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Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски

Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски - РИА Новости, 26.04.2025

Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски

Технологии искусственного интеллекта дают невиданные возможности, но и несут беспрецедентные риски и вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T07:01:00+03:00

2025-04-26T07:01:00+03:00

2025-04-26T07:01:00+03:00

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искусственный интеллект (ии)

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта дают невиданные возможности, но и несут беспрецедентные риски и вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В пятницу политическое бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая провело коллективный семинар на тему усиления разработки и контроля искусственного интеллекта, на котором председательствовал Си Цзиньпин. "Искусственный интеллект несет с собой беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные риски и вызовы", - приводит в субботу слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР добавил, что технологии ИИ кардинальным образом изменят производство и образ жизни человека. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость ускорения разработки и совершенствования соответствующих законов и нормативных актов, связанных с технологиями ИИ, а также этических принципов в стране. Глава КНР отметил важность создания системы мониторинга технологий, предупреждения о рисках и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обеспечения безопасности, надежности и управляемости искусственного интеллекта. Для того, чтобы Китай перехватил инициативу и получил преимущества в области искусственного интеллекта, по слова главы КНР, необходимо совершить прорыв в базовых теориях, методах, инструментах. "Мы должны продолжать усиливать фундаментальные исследования, концентрировать силы на освоении высокопроизводительных чипов, основного программного обеспечения и других ключевых технологиях, а также создать независимую, регулируемую и координировано эксплуатируемую основную программно-аппаратную систему искусственного интеллекта", - добавил он. По словам председателя КНР, искусственный интеллект также может стать "международным общественным продуктом, приносящим пользу человечеству". Он также выступил за осуществление широкого международного сотрудничества в области ИИ.

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в мире, технологии, китай, си цзиньпин, искусственный интеллект (ии)