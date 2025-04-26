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В Петергофе торжественно запустили фонтаны - РИА Новости, 26.04.2025
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20:05 26.04.2025
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В Петергофе торжественно запустили фонтаны
В Петергофе торжественно запустили фонтаны - РИА Новости, 26.04.2025
В Петергофе торжественно запустили фонтаны
Сезон фонтанов открылся в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф" в субботу, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 26.04.2025
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2025-04-26T20:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открылся в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф" в субботу, сообщила пресс-служба музея. "В Петербург пришла весна - в Петергофе заработали фонтаны. Для нас это очень радостное и волнительное событие. Несколько месяцев все службы музея-заповедника работали для того, чтобы парки предстали во всем своем великолепии", - сказал гендиректор музея Роман Ковриков, слова которого приводятся в сообщении. Как отметил заведующий сектором отдела фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ Денис Чекан, уникальность петергофской фонтанной системы заключается в том, что фонтаны, как и 300 лет назад, "работают без единого насоса из-за перепада высот". Как сообщалось ранее, традиционный весенний праздник фонтанов в нынешнем году состоится в Петергофе 17 мая и будет посвящен возрождению центрального фонтана дворцово-паркового ансамбля "Самсон" Этот фонтан был утрачен во время Великой Отечественной войны, восстановлен по фотографиям и чертежам и возвращен на историческое место в августе 1947 года. Нижний парк музея-заповедника "Петергоф" украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
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Музейные маршруты России, Петергоф, Санкт-Петербург, Фонтаны, Петергоф (музей)
В Петергофе торжественно запустили фонтаны

Сезон фонтанов открылся в Петергофе

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЗапуск фонтанов на открытии летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
Запуск фонтанов на открытии летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Запуск фонтанов на открытии летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открылся в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф" в субботу, сообщила пресс-служба музея.
Петербург пришла весна - в Петергофе заработали фонтаны. Для нас это очень радостное и волнительное событие. Несколько месяцев все службы музея-заповедника работали для того, чтобы парки предстали во всем своем великолепии", - сказал гендиректор музея Роман Ковриков, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил заведующий сектором отдела фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ Денис Чекан, уникальность петергофской фонтанной системы заключается в том, что фонтаны, как и 300 лет назад, "работают без единого насоса из-за перепада высот".
Как сообщалось ранее, традиционный весенний праздник фонтанов в нынешнем году состоится в Петергофе 17 мая и будет посвящен возрождению центрального фонтана дворцово-паркового ансамбля "Самсон" Этот фонтан был утрачен во время Великой Отечественной войны, восстановлен по фотографиям и чертежам и возвращен на историческое место в августе 1947 года.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкОткрытие сезона фонтанов в Петергофе
Открытие сезона фонтанов в Петергофе - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Открытие сезона фонтанов в Петергофе
Нижний парк музея-заповедника "Петергоф" украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
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