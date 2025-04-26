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СМИ: страны ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.04.2025
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23:41 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/es-2013636345.html
СМИ: страны ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен
СМИ: страны ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.04.2025
СМИ: страны ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен
Высокопоставленные официальные лица ЕС все больше считают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "токсичной", ее уход мог бы "разблокировать" многие процессы в РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:41:00+03:00
2025-04-26T23:41:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица ЕС все больше считают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "токсичной", ее уход мог бы "разблокировать" многие процессы в объединении, пишет швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на дипломатические круги Европейского союза. "ЕС находится в прискорбно плохом состоянии. В любом нормальном государстве задались бы вопросом, подходящее ли по-прежнему его руководство. Но ЕС не государство, и уж тем более не нормальное. Тем не менее, в дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка могла бы многое разблокировать", - говорится в статье. Смена власти в ЕС дала бы возможность вновь сделать европейскую политику и на западном, и на восточном направлении более разносторонней и открытой, сообщает издание.
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в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: страны ЕС все больше думают об отставке фон дер Ляйен

Weltwoche: уход фон дер Ляйен мог бы разблокировать многие процессы в ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица ЕС все больше считают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "токсичной", ее уход мог бы "разблокировать" многие процессы в объединении, пишет швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на дипломатические круги Европейского союза.
"ЕС находится в прискорбно плохом состоянии. В любом нормальном государстве задались бы вопросом, подходящее ли по-прежнему его руководство. Но ЕС не государство, и уж тем более не нормальное. Тем не менее, в дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка могла бы многое разблокировать", - говорится в статье.
Смена власти в ЕС дала бы возможность вновь сделать европейскую политику и на западном, и на восточном направлении более разносторонней и открытой, сообщает издание.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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