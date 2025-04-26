https://ria.ru/20250426/dtp-2013546259.html
В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.04.2025
В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Ленинградской области произошла массовая авария, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:22:00+03:00
2025-04-26T08:22:00+03:00
2025-04-26T10:29:00+03:00
ленинградская область
гатчинский район
псков
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происшествия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. В Ленинградской области произошла массовая авария, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."Всего 16 автомобилей оказались участниками аварии", — говорится в релизе.ДТП произошло накануне поздно вечером на 45-м километре Киевского шоссе по направлению к Пскову.Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение. Затем его протаранил другой автомобиль, что спровоцировало "цепную реакцию".В МВД уточнили, что водитель Kia Ceed получил тяжелые травмы и находится в реанимации, водителя Volvo госпитализировали в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20250325/moskva-2007111407.html
https://ria.ru/20250423/karelija-2012998920.html
ленинградская область
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ленинградская область, гатчинский район, псков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, авто
Ленинградская область, Гатчинский район, Псков, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Авто
В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Ленинградской области произошло массовое ДТП с 16 авто, пострадали 4 человека