https://ria.ru/20250426/dtp-2013546259.html

В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.04.2025

В Ленинградской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Ленинградской области произошла массовая авария, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:22:00+03:00

2025-04-26T08:22:00+03:00

2025-04-26T10:29:00+03:00

ленинградская область

гатчинский район

псков

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. В Ленинградской области произошла массовая авария, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."Всего 16 автомобилей оказались участниками аварии", — говорится в релизе.ДТП произошло накануне поздно вечером на 45-м километре Киевского шоссе по направлению к Пскову.Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение. Затем его протаранил другой автомобиль, что спровоцировало "цепную реакцию".В МВД уточнили, что водитель Kia Ceed получил тяжелые травмы и находится в реанимации, водителя Volvo госпитализировали в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20250325/moskva-2007111407.html

https://ria.ru/20250423/karelija-2012998920.html

ленинградская область

гатчинский район

псков

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ленинградская область, гатчинский район, псков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, авто