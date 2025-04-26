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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.04.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T06:15:00+03:00

2025-04-26T06:15:00+03:00

2025-04-26T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 22.32 мск пятницы и продлилась семь часов 35 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20250426/bpla-2013542125.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, происшествия