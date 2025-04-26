Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского
Боярский, недавно получивший ушиб, не выйдет на сцену в Петербурге в воскресенье
Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после того, как он получил ушиб, по состоянию здоровья не выйдет на сцену театра имени Ленсовета в воскресенье, сообщил театр.
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы в среду, 23 апреля.
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"Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль "В этом милом старом доме" всё же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра имени Ленсовета.
Уточняется, что вместо двух показов спектакля "В этом милом старом доме" в воскресенье в 13.00 и 18.00 состоится спектакль "Без вины виноватые".
Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман". Показ спектакля "Театральный роман" намечен на 29 апреля.