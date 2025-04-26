Рейтинг@Mail.ru
Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:26 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/bojarskij-2013602558.html
Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского
Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского - РИА Новости, 26.04.2025
Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после того, как он получил ушиб, по состоянию здоровья не выйдет на сцену театра... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:26:00+03:00
2025-04-26T17:26:00+03:00
культура
михаил боярский
новости культуры
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/89/1556468931_0:0:2723:1531_1920x0_80_0_0_84a6599699059134d09502f6a05801c8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после того, как он получил ушиб, по состоянию здоровья не выйдет на сцену театра имени Ленсовета в воскресенье, сообщил театр. Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы в среду, 23 апреля. "Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль "В этом милом старом доме" всё же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра имени Ленсовета. Уточняется, что вместо двух показов спектакля "В этом милом старом доме" в воскресенье в 13.00 и 18.00 состоится спектакль "Без вины виноватые". Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман". Показ спектакля "Театральный роман" намечен на 29 апреля.
https://ria.ru/20250419/boyarskiy-2012252023.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/89/1556468931_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_df3ce92cd0d9199b2e0e69ee104ae525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил боярский, новости культуры, санкт-петербург, общество
Культура, Михаил Боярский, Новости культуры, Санкт-Петербург, Общество
Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского

Боярский, недавно получивший ушиб, не выйдет на сцену в Петербурге в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Михаил Боярский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после того, как он получил ушиб, по состоянию здоровья не выйдет на сцену театра имени Ленсовета в воскресенье, сообщил театр.
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы в среду, 23 апреля.
«
"Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль "В этом милом старом доме" всё же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра имени Ленсовета.
Уточняется, что вместо двух показов спектакля "В этом милом старом доме" в воскресенье в 13.00 и 18.00 состоится спектакль "Без вины виноватые".
Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман". Показ спектакля "Театральный роман" намечен на 29 апреля.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба
19 апреля, 12:47
 
КультураМихаил БоярскийНовости культурыСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала