В компартии ЮАР обвинили Зеленского в затягивании конфликта на Украине
Член ЮАКП Машило обвинил Зеленского в затягивании конфликта в интересах Запада
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 25 апр - РИА Новости. Владимира Зеленского не следовало приглашать в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), так-как он служит интересам коллективного Запада и виновен в затягивании конфликта на Украине, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал член Центрального комитета и политбюро Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) Алекс Мохубетсване Машило.
В минувший четверг Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Позже поступила информация, что Зеленский внезапно решил отменить часть программы в ЮАР и вернуться на Украину.
"По нашему мнению, как Коммунистической партии Южной Африки, Владимира Зеленского не следовало приглашать в Южную Африку. Он участвовал в затягивании конфликта, которого, во-первых, вообще не должно было быть. Во-вторых, этот конфликт мог бы давно закончиться, если бы он (Зеленский – ред.) не был на службе у империалистического коллективного Запада", - сказал Машило.
"Их (Запад –ред.), конечно же, не волнует остальной мир. Они спровоцировали конфликт, который в конечном итоге разразился на Украине и продолжается до сих пор", - добавил Машило.
Ранее в четверг возглавляемая бывшим президентом Джейкобом Зумой южноафриканская партия "Умконто ве сизве" организовала акцию протеста у официальной резиденции правительства ЮАР в Претории под лозунгом Not Welcomed (с англ. "Не рады"). Участники акции выступили с критикой решения правительства страны принять Зеленского, заявив, что его присутствие противоречит нейтральной позиции Южной Африки по отношению к конфликту на Украине. Члены Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) также выступили с протестами против визита Зеленского, сообщали местные СМИ.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе пресс-конференции с Зеленским заявил, что республика поддерживает все усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня и призвал все стороны конфликта к безоговорочному прекращению огня, чтобы дать начало дальнейшим переговорам. Он также сообщил, что ЮАР готова сыграть свою роль в мирном процессе между Россией и Украиной.